La nueva cafetera de ALDI cuesta 43 euros y promete café intenso con 20 bares de presión

Aldi acaba de sorprendernos en la vuelta al cole con una nueva cafetera de cápsulas que llegará a todos sus supermercados de España el próximo 5 de septiembre. Su precio será de 42,99 euros y, como suele ocurrir con los productos de bazar de la cadena, estará disponible hasta agotar existencias. Y ojo, porque la cafetera Aldi AMBIANO apunta maneras pese a su bajo precio

Un electrodoméstico que presume de un precio muy bajo para todo lo que ofrece. Y ya te adelantamos que va a volar de las estanterías cuando se ponga a la venta. Por lo que vamos a ver todo lo que esconde esta nueva cafetera de cápsulas que lanzará Aldi en los próximos días.

Compatible con cápsulas Nespresso y con 20 bares de presión

Para empezar, esta cafetera utiliza el sistema de cápsulas Nespresso. Esto significa que no tendrás que limitarte a comprar las cápsulas de marca propia de ALDI, sino que podrás recurrir a las múltiples alternativas compatibles que ya se encuentran en supermercados y tiendas especializadas.

Además, la cafetera Aldi AMBIANO cuenta con una bomba de 20 bares de presión y una potencia de 1.400 W, por lo que podrá preparar un café intenso y conseguir una capa de crema decente sin tener que recurrir a modelos mucho más caros.

Cafetera Aldi AMBIANO | Aldi

Como no podía ser de otra manera, también incorpora un depósito de agua extraíble de 650 ml, una capacidad suficiente para el día a día. Además, la bandeja de goteo se puede colocar en dos alturas, algo práctico para utilizar una taza pequeña de espresso o un vaso algo más alto si prefieres un café largo.

Y qué decir de su diseño compacto, que permitirá evitar saturar tu cocina. Su funcionamiento, además, está planteado para no complicarse: introduces la cápsula, pulsas un botón y tendrás el café listo en unos segundos.

Disponibilidad y precio

Junto a esta cafetera, ALDI también venderá cápsulas de su marca Barissimo. Habrá paquetes de 16 unidades por 3,25 euros, con opciones como café cremoso o descafeinado. La cadena también contará con cápsulas de aluminio en paquetes de 20 unidades por 3,65 euros, disponibles en variedades como Colombia, Lungo, Espresso, Ristretto o Extra Fuerte. La cafetera Aldi AMBIANO llegará el 5 de septiembre a un precio de 42,99 euros y promete ser el nuevo bombazo en ventas del gigante de la distribución.