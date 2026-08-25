Sony arriesga lo mínimo con el nuevo Xperia 10 VIII

El fabricante nipón ha lanzado una nueva generación de su teléfono de gama media por excelencia, el nuevo Xperia 10 de octava generación. Un móvil que a decir verdad, salvo por algunos detalles muy puntuales, es prácticamente el mismo teléfono que su predecesor, lo que no nos transmite mucha confianza, desde luego. Desde hace años Sony mantiene movimientos bastante erráticos en el mercado de smartphones, y este es un ejemplo más de que no parece que se tomen demasiado en serio al consumidor.

Ficha técnica del Sony Xperia 10 VIII

Este nuevo modelo llega con una pantalla OLED LPTS de 6,1 pulgadas, que es básicamente la misma pantalla de la anterior generación, pero con una diferencia importante, ahora el brillo es hasta un 50% mayor, algo que nos permitirá usarlo a plena luz del sol de una manera mucho más cómoda. Esta tiene una resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120Hz.

El Xperia 10 VIII es un móvil atractivo a nivel de diseño | Sony

El rendimiento depende de un procesador Snapdragon 6 Gen 3, que es uno de los más solventes de la gama media de Qualcomm, pero que no es la última versión en el mercado, por lo que Sony no se ha preocupado de traer a este nuevo modelo. Al procesador le acompañan 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, esto último se queda claramente corto en los tiempos que corren, donde ya solo el sistema operativo le va a restar 20 GB o 30 GB perfectamente.

Eso sí, al menos cuenta con una ranura para tarjetas microSD, que permite ampliar el almacenamiento y no tener que padecer la tradicional ansiedad por falta de espacio. un teléfono que llega con la misma cámara del modelo anterior, con dos sensores traseros, el principal de 50 megapíxeles, mientras que el ultra gran angular tiene un sensor de 13 megapíxeles. La batería tampoco nos da muchas sorpresas.

Porque tiene una capacidad muy común, de 5000 mAh, y en este caso una carga rápida de 30 W. Ofrece con ella hasta dos días de uso continuo basado en un perfil diario de 360 minutos de uso activo y 1080 minutos de tiempo de espera para reproducir vídeos, navegar y jugar. Mientras que a nivel de audio, ahora el volumen general aumenta un 15% y los graves son un 30% más potentes comparados con el modelo anterior.

El teléfono conserva el conector de auriculares que ha sido prácticamente desterrado de toda su competencia en los últimos años. El teléfono llega con Android 16 como sistema operativo, así como con cuatro años de actualizaciones de sistema, un punto a su favor desde luego, aunque no son los siete años que ofrecen otros fabricantes. Llega en tres colores, Frozen White (Blanco gélido), Frosted Grey (Gris escarchado) y Misty Lilac (Lila brumoso). Su precio partirá de los 599 euros, y se pondrá a la venta a mediados del mes de septiembre de 2026.