Apple actualizará los iPhone 17 para resolver los extraños problemas de su cámara

Aunque hoy se ponen oficialmente a la venta, los iPhone 17 ya están acumulando problemas, que han sido detectados por quienes han tenido el privilegio de probar los dispositivos antes de llegar a las tiendas. Uno de los problemas más enigmáticos tiene que ver con la cámara de fotos, tanto de los modelos Pro como Pro Max. Unos fallos incomprensibles al hacer fotos, que desde luego van a necesitar de soporte por parte de Apple para poder ser solucionados.

¿Qué está pasando con la cámara de los iPhone 17 Pro?

Lo que sabemos es gracias a quienes han probado estos dispositivos en los últimos días. Estos han compartido ejemplos de raros efectos en las fotos. Tanto es así que se han visto partes de las fotografías opacas, sin sentido ni patrón alguno, como manchas negras en mitad de la imagen, que obviamente, no deberían estar ahí en ningún momento.

Son como zonas ciegas que aleatoriamente aparecen en las fotos tomadas por estas cámaras. Es un fallo muy extraño al que nadie le encuentra una explicación lógica o medianamente coherente. Pero la buena noticia es que Apple ha tomado nota de ello, y estaría trabajando ya en una solución a este curioso problema.

Las fuentes aseguran que desde Apple han apuntado a que estos problemas mostrados por la cámara pueden suceder en casos concretos y muy raros. Cuando hay una pantalla de luz LED muy brillante, hasta el extremo, y ese brillo incide directamente en la cámara de fotos, lo que puede dar como resultado este extraño efecto que opaca esa zona donde la luz brillante está incidiendo.

Aunque está claro que según Apple hay una solución en camino, que se entiende se aplicará como una actualización de software, la realidad es que no está nada claro cuándo sucederá eso, cuándo se liberará esta actualización. Quizás Apple quiera esperar a la llegada a las tiendas de los iPhone 17, y a conocer la experiencia de los usuarios con su cámara de fotos, que, al fin y al cabo, podría ser normal en caso de no darse esas peculiares condiciones extremas de luz.

Por tanto, sí, se reconoce el problema, pero no está claro cuándo este se va a resolver. A partir de hoy puede que comencemos a ver en las redes nuevos ejemplos de los problemas de estas cámaras, en la vida real de los nuevos propietarios de estos teléfonos. Y quizás ahí sí, Apple pise el acelerador para acabar con estos problemas tan molestos. Sea como fuere, todo tiene pinta de ser un error de software y de cómo la cámara interpreta esas extrañas condiciones de luz.