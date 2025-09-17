Algunos Google Pixel ya pueden grabar las llamadas telefónicas

La grabación de llamadas siempre ha sido una de las funciones anheladas por miles de usuarios móviles. Independientemente del fin, la grabación de una llamada siempre ha sido algo atractivo para los usuarios, y tremendamente útil para según qué situaciones. En este caso, hablamos de que los Google Pixel están implementando esta función de forma nativa, sin necesidad de apps de terceros, como hacía falta hasta ahora. Algo que está comenzado a ser una realidad, pero con matices.

La grabación comienza a aparecer en los Pixel

Una vez más ha sido el popular filtrador AssembleDebug, acostumbrado a desmontar las APK de las aplicaciones en busca de novedades, quien ha desvelado que algunos Google Pixel ya están implementando la función de grabar llamadas. Para demostrarlo, ha compartido una captura de pantalla, donde se puede apreciar la disponibilidad de esta útil función para el dispositivo.

En la imagen compartida en X, podemos apreciar cómo encima de los botones de llamada, encontramos uno de dimensiones generosas, y con forma de pastilla horizontal, que se denomina grabación de llamada, y que nos indica que puede grabar nuestras llamadas. Ahora bien, parece que de momento no será una funcionalidad disponible en todos los móviles Android ni mucho menos, tan siquiera en todos los Google Pixel.

Y es que por lo que ha desvelado este filtrador, la nueva función llegaría a los Google Pixel 6 y posteriores, los mismos que están recibiendo en los últimos meses las nuevas actualizaciones a Android 16, tanto en su versión estable como beta. Por tanto, parece que como en otras características y funciones que han ido llegando a los teléfonos de Google, estas se extienden directamente a los periodos de actualizaciones vigentes en cada dispositivo.

Como sabéis, desde hace años es posible hacer grabaciones de llamadas con diferentes apps y dispositivos. Tanto mediante software como hardware. Eso sí, debemos tener en cuenta que la legislación es bastante clara en este sentido, y siempre que se grabe una llamada, nuestro interlocutor debe ser informado de ello y dar su consentimiento. De lo contario podríamos enfrentarnos a importantes consecuencias. De todas formas es un gran paso adelante la posibilidad de grabar las llamadas, sobre todo al convertirse en algo nativo, sin necesidad de terceros.

Es de esperar que esta función llegue a los píxeles en las próximas semanas, empezando por los modelos más recientes, y poco a poco llegando a los más veteranos, como los Pixel 6. Veremos también cuándo tendremos en los Pixel españoles una de las funciones más importantes y esperadas por los usuarios en sus móviles. Hablamos de la traducción simultánea, que promete ofrecer conversaciones en tiempo real en otros idiomas como nunca antes.