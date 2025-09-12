HMD lanza dos nuevos móviles con esencia de los clásicos Nokia

Los móviles básicos siguen teniendo su hueco en el mercado, es pequeño, pero poco a poco ha ido creciendo de nuevo en los últimos años. Y es que son el dispositivo perfecto para seguir conectados, ocupando poco espacio y manteniendo comunicaciones de calidad sin distracciones. Ese es uno de sus grandes atractivos, deshacerse de las molestas distracciones a las que nos condenan redes sociales e Internet en el día a día. Ahora HMD, hasta hace poco fabricante de los móviles básicos de Nokia, ha lanzado otros dos modelos de esta gama.

Así son los nuevos HMD 101 y 102

La firma nórdica ha presentado dos nuevos móviles básicos, que son bastante parecidos entre sí, casi idénticos, aunque hay alguna diferencia significativa. Ambos comparten las mismas características, salvo en el caso de la cámara. Los dos teléfonos cuentan con conectividad 4G, y llegan con una pequeña pantalla de 2 pulgadas, con resolución de 240x320 píxeles, la habitual en estos teléfonos.

El HMD 102 | HMD

En cuanto al rendimiento, tenemos un procesador Unisoc 8910 FF-S, que ofrece un potencial bastante básico, pero suficiente para este tipo de teléfonos móviles, que tienen pocas tareas exigentes que hacer. Este viene acompañado de tan solo 16 megas de almacenamiento interno, que se puede expandir con una tarjeta microSD. Hablamos de una cifra de almacenamiento propia de otras décadas.

La cámara de fotos en el caso del HMD 101 es inexistente, mientras que el HMD 102 cuenta con una con resolución QVGA y que tiene flash LED. El teléfono llega con radio FM, así como reproductor MP3, conectividad Bluetooth, conector USB tipo C para recargarse, así como un conector de auriculares minijack de 3.5 mm. Cuenta con una resistencia al agua y al polvo con certificación IP52, por lo que pueden resistir algunas salpicaduras sin más problemas.

La batería es de 1000 mAh, lo que es una capacidad bastante inferior a la los tradicionales Nokia fabricados por HMD, que tenían baterías de alrededor de 1400 mAh. Eso sí, una batería que, como es habitual en estos casos, es intercambiable, por lo que podemos disfrutar en todo momento de una batería cargada si nos hacemos con alguna de repuesto. Un aspecto importante es que cuenta con apps en la nube, lo que nos permite acceder a juegos y aplicaciones que no vienen instaladas en estos teléfonos, y amplía las opciones de interacción con el teléfono.

Unos teléfonos que de momento se han lanzado en India, pero que es de esperar que lleguen pronto a España, donde normalmente se vende toda su gama de dispositivos, que también cuenta con varios smartphones. Ambos son teléfonos muy accesibles, ya que el HMD 101 tiene un precio al cambio de tan solo 18 euros. Mientras que el HMD 102 llega al mercado indio por unos 22 euros al cambio, desde luego precios de derribo.