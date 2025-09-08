Los Samsung Galaxy S26 Pro y S26 Ultra filtran su nuevo diseño en imágenes

Parecen lejanos, pero ya no tanto, los nuevos topes de gama de Samsung se deberían presentar el próximo mes de enero, y para eso quedan apenas cuatro meses. Y poco a poco, mientras se acerca la fecha, vamos comprobando cómo las filtraciones se van multiplicando, ya sea desvelando sus características técnicas, como su diseño, que es lo que precisamente ahora nos está desvelando esta nueva fuente. El diseño tanto del modelo estándar, como del Ultra, que abanderarán esta nueva gama, seguramente junto a una nueva generación del recién estrenado modelo Edge.

Este será su nuevo aspecto

Curiosamente, los cambios que apreciamos en el diseño de estos nuevos topes de gama de Samsung, vienen de alguna manera prestados de las gamas medias y de entrada de la firma coreana. Y es que aunque a priori parecen muy similares a sus predecesores, no lo es, y hay cambios importantes a nivel del diseño de la cámara de fotos. Y es que aunque se trata de un cambio sencillo, se puede apreciar a primera vista, y confirma un cambio de rumbo de la firma coreana en este sentido.

Y es que ahora hay un módulo de cámara en ambos modelos, y, por tanto, los sensores dejan de estar desnudos, sin rodearles ninguna de estas habituales protuberancias con forma de píldora. En el caso del Samsung Galaxy S26 se puede apreciar el módulo rodear a los tres sensores de cámara, mientras que el flash LED se queda fuera de ese módulo. En el caso del S26 Ultra, hay un aspecto diferente.

Y es que aunque el módulo en forma de pastilla agrupa a los tres sensores principales, los otros dos sensores más el flash LED se quedan también fuera de este nuevo módulo. Son diferencias que se pueden apreciar a simple vista, y que confirma un importante viraje de Samsung, en este sentido, en el diseño de sus cámaras, que ahora es más coherente con el que estas tienen en las gamas más accesibles. La información viene de Smartprix, y tiene todo nuestro crédito.

¿Qué esperamos de ellos?

Sobre el modelo Pro, se espera una pantalla con 6,27 pulgadas y biseles más delgados, mientras que contará con una tasa de refresco de 120 Hz. Será un móvil muy delgado, con un perfil de tan solo 6,7 mm. Llegará con una memoria RAM de hasta 12 GB, así como un almacenamiento interno de hasta 512 GB. Un terminal que contará con el potente procesador Exynos 2600 desarrollado por Samsung, aunque no se descarta que apueste por la nueva generación del Snapdragon 8 Elite.

En el caso del Galaxy S26 Ultra, llega con una pantalla de 6,9 pulgadas, que presume de cristal antirreflectante, así como 16 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno. La cámara de fotos destacaría por un sensor de 200 megapíxeles, así como un periscopio de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapixeles o un teleobjetivo de 12 megapíxeles. Se estrenaría con batería de 5000 mAh y por fin con una carga más rápida, que en este caso llegaría hasta los 60 W. También ofrecerá carga inalámbrica, así como un procesador Snapdragon 8 Elite 2.