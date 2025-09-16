La gran pantalla trasera del Xiaomi 17 Pro se filtra en varias imágenes

Ayer conocíamos con gran sorpresa que Xiaomi se saltará una generación, y pasará directamente a los Xiaomi 17, precisamente para competir con los iPhone 17 presentados la semana pasada. Una nueva generación que va a llegar con una gran sorpresa, en forma de recuperar una de las características más sorpresivas de sus predecesores, una potente pantalla secundaria. Esta ahora se ha filtrado en todo su esplendor gracias a lo que parecen materiales promocionales que se han dejado ver en las redes.

Así será esa pantalla secundaria

Ya habíamos visto hace unos días una imagen donde se veía el dispositivo con lo que parecía una pantalla dentro del módulo de cámara. La realidad es que en esa imagen no se podía asegurar que se tratara de una pantalla, entre otras cosas porque no se veía encendida, y podría ser sencillamente el cristal del módulo. Pero ahora eso se confirma totalmente gracias a estas imágenes, donde aunque parecen imágenes creadas digitalmente, sí que se puede apreciar que es una pantalla totalmente funciona, que ocupará de extremo a extremo el módulo de la cámara, y alrededor de los sensores.

Las imágenes promocionales nos muestran varias situaciones en las que esta pantalla puede ofrecernos una utilidad real. Vemos que como en su momento el Xiaomi 11 Ultra, tendríamos la posibilidad de visualizar el encuadre de la cámara, para poder hacerse selfies con la calidad de la cámara trasera de Leica. Pero también vemos información contextual, como el reloj, que podemos visualizar en diferentes diseños.

No sabemos si habrá más información disponible en esta pantalla, pero desde luego parece que será un panel mucho más grande que el que tenía en su momento el Xiaomi 11 Ultra. Esta pantalla era bastante pequeña, y aunque servía para poder encuadrar el selfie, no prosperó en posteriores generaciones por las pocas funciones que ofrecía a los usuarios. Entonces la pantalla tenía un formato de forma vertical, en el extremo derecho.

Mientras que en este caso ocupa todo el módulo, incluso detrás de los sensores de cámara. Esto nos recuerda a las grandes pantallas que ahora tienen los móviles plegables de formato Flip, que están equipando paneles de unas cuatro pulgadas. Es posible que la pantalla secundaria de este nuevo Xiaomi 17 Pro sea cercana a esas pulgadas, y que como en el caso de los plegables, sea una pantalla totalmente funcional, y una extensión del panel principal.

En las imágenes también se confirman otros aspectos que ya habíamos visto, como la cámara Leica con un tercer sensor fuera del módulo, y junto al flash LED, en una posición muy diferente a la de sus predecesores. Es curioso, porque muchos habían advertido que Xiaomi iba a copiar el diseño de los iPhone 17 Pro, pero nada más lejos de la realidad. En todo caso ha sido al revés, porque recordemos que hace ya tres años los móviles de POCO tenían el diseño que ahora estrenan los iPhone. Y además en este caso de Xiaomi, integrando una pantalla en todo ese módulo.