Las enfermedades mentales, el alcohol y las drogas disminuyen la producción de neuronas nuevas

Un grupo de investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han comprobado que ciertas patologías psiquiátricas, como el trastorno bipolar, y hábitos de vida poco saludables, entre ellos el consumo de alcohol o drogas, reducen la capacidad del cerebro humano para generar nuevas neuronas sanas.

El trabajo, publicado en Cell Stem Cell, constituye el primer estudio histológico que demuestra la existencia de células madre en división en el cerebro humano adulto. Este hallazgo confirma que el proceso conocido como neurogénesis hipocampal adulta —el nacimiento de nuevas neuronas a lo largo de la vida en el hipocampo, una región clave para la memoria y el estado de ánimo— es real y activo en el ser humano.

En 2021, el equipo liderado por María Llorens-Martín, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM, CSIC-UAM), describió cómo el cerebro es capaz de generar nuevas neuronas a partir de células madre gracias a la existencia de un nicho celular especializado presente en pocas regiones, entre ellas el hipocampo. Este proceso otorga a los mamíferos una gran capacidad de adaptación gracias a la plasticidad cerebral. Sin embargo, el grupo ya había observado que la neurogénesis hipocampal adulta disminuye con el envejecimiento y que el hipocampo es especialmente sensible a enfermedades neurodegenerativas.

Vulnerabilidad neuronal

El nuevo estudio demuestra que la neurogénesis hipocampal es muy vulnerable a determinadas patologías psiquiátricas. En concreto, revela que la depresión, la esquizofrenia y el trastorno bipolar alteran las fases iniciales de este proceso, impidiendo la proliferación adecuada de las células madre y limitando la generación de nuevas neuronas. “Nuestros resultados demuestran que las etapas iniciales e intermedias de la neurogénesis adulta, así como distintos componentes del nicho celular que la sostiene, son especialmente sensibles a estas enfermedades”, explica Llorens-Martín.

Este avance ha sido posible gracias a material humano de alta calidad, procedente del Neuropathology Consortium del Stanley Medical Research Institute (Estados Unidos), y al perfeccionamiento de técnicas desarrolladas en el laboratorio de la investigadora en el CBM-CSIC-UAM.

Hábitos y diferencias por sexo

El trabajo también revela que la edad, el sexo y los hábitos de vida influyen en la neurogénesis adulta, tanto en personas sanas como en pacientes psiquiátricos. Algunas de las alteraciones observadas son más acusadas en mujeres. "Ello podría tener relevancia clínica, dada la mayor prevalencia de enfermedades como la depresión en pacientes del sexo femenino", apunta Llorens-Martín.

Respecto al alcohol, uno de los hallazgos más relevantes es su efecto diferencial: en personas sanas, incluso un consumo mínimo provoca alteraciones comparables a las de una ingesta elevada; en pacientes psiquiátricos se observa un claro efecto dosis-respuesta, con mayor daño a mayor consumo. En cuanto a las drogas, "su consumo acentúa aún más las alteraciones en la neurogénesis que presentan los pacientes con enfermedades psiquiátricas", añade la investigadora.

Vasos sanguíneos y plasticidad cerebral

La investigación también relaciona el estado de los vasos sanguíneos del hipocampo con la capacidad de generar nuevas neuronas. La severidad y duración de la enfermedad psiquiátrica se correlacionan con alteraciones vasculares en esta región, lo que subraya la importancia del nicho neurogénico —el microambiente donde nacen las neuronas— en la plasticidad cerebral y en la vulnerabilidad frente a estas patologías.

Hacia nuevas terapias

"Este marco integrador, que combina aspectos clínicos, demográficos y sociales, nos permite avanzar hacia una comprensión más profunda de la regulación multifactorial de la neurogénesis adulta en seres humanos", señala Llorens-Martín. "Aunque aún es necesario determinar si estas alteraciones son causa o consecuencia de las enfermedades psiquiátricas, nuestros datos podrían sentar las bases para futuras estrategias terapéuticas destinadas a restaurar la neuroplasticidad cerebral y prevenir estas patologías".

Dado el papel clave del nacimiento de nuevas neuronas en funciones como la memoria, el aprendizaje y la regulación del estado de ánimo, este estudio pone de relieve tanto su relevancia biológica como el desafío clínico de estudiarlo en humanos. También destaca la dificultad de acceder a muestras cerebrales de alta calidad, imprescindibles para avanzar en el conocimiento de la salud mental.

Referencia:

Berenice Márquez-Valadez et al. "Human adult hippocampal neurogenesis is shaped by neuropsychiatric disorders, demographics, and lifestyle-related factors". Cell Stem Cell, 2025