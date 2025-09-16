Ya no podrás usar iCloud si tienes uno de estos iPhone

La semana pasada Apple presentaba sus nuevos iPhone 17, y como cada vez que esto ocurre, hay buenas noticias para muchos, sobre todo los que van a recibir iOS 26, que por cierto, se liberó ayer. Pero otros no tendrán un buen recuerdo de este día, porque será el primero en el que sus móviles dejen de tener acceso a uno de los servicios de Apple más populares, como es iCloud, su servicio de almacenamiento de fotos, vídeo y documentos en la nube. Ya hay una serie de dispositivos que han dejado de ser compatibles.

Fin de soporte para estos dispositivos de Apple

Es algo habitual, que con cada lanzamiento de una nueva generación de dispositivos, llegue nuevo software, y con el, la obsolescencia de modelos anteriores. Es el caso de muchos iPhone y Mac que se van a quedar sin poder utilizar iCloud, algo que puede afectar a muchos usuarios que guardan a diario datos en esta unidad en la nube. Con la llegada de iOS 26 y MacOS Tahoe, se han actualizado los listados de compatibilidad de dispositivos, lo que incluye a nuevos afectados.

Y en resumen, es bastante sencillo, ya que la página de soporte de Apple se ha actualizado en su sección de iCloud, tanto con los nuevos dispositivos soportados gracias a los nuevos sistemas operativos, como con los que no lo son. En ningún sitio pone directamente qué dispositivos dejan de ser compatibles, pero es algo que se puede intuir fácilmente, como han hecho los compañeros de Phone Arena.

Estos han detectado que mientras se ha añadido la compatibilidad con iOS 26 y MacOS Tahoe, ha desaparecido la mención tanto a iOS 10 como a MacOS Sierra, lo que da a entender que los dispositivos que funcionen bajo este software ya no serán compatibles con el almacenamiento en la nube de Apple.

Ahora bien, estamos hablando de móviles bastante antiguos, porque iOS 10 llegaba a dar soporte a móviles como el iPhone 5. Esto quiere decir que a parti de ahora, estos móviles ya no podrán acceder a iCloud como hasta ahora. Lo mismo ocurrirá con los iPad de cuarta generación, que solo llegan hasta este sistema operativo, y, por tanto, quedan fuera. En el caso de los Mac, no será tan grave el problema, si podemos actualizar a High Sierra, algo que es probable que podamos hacer si contamos con Sierra.

Aunque Apple es de los fabricantes que ofrece más soporte a sus dispositivos, es evidente que este es finito, y que por tanto, en algún momento debía llegar esta casuística, sobre todo para protegerlo de amenazas de seguridad, que pueden afectar a los propios dispositivos, y terminar extendiéndose a una plataforma tan grande y masiva como iCloud. Hablamos de que el iPhone 5 se lanzó hace ahora 13 años, por lo que su vida útil se ha superado con creces para el grueso de usuarios.