Samsung Galaxy S25 FE vs iPhone 16e: batalla en la gama alta más accesible

Son muchos los fabricantes y modelos de móviles los que podemos encontrar en el mercado, pero no todos cubren todas nuestras necesidades. Si estás buscando un teléfono que ofrezca un excelente rendimiento y con las máximas garantías, estos dos modelos ofrecen todo lo que buscas en un móvil de gama alta.

Samsung Galaxy S25 FE vs iPhone 16 e

A la hora de decantarnos por la compra de un móvil u otro, son muchos los aspectos que tenemos que valorar más allá de la marca o el precio. A continuación, te ofrecemos una comparativa entre dos modelos de los fabricantes más destacados, como son Samsung y Apple, los cuales pugnan por liderar el mercado. En esta ocasión enfrentaremos el Samsung Galaxy S25 FE al iPhone 16 e.

Samsung Galaxy S25 FE | Samsung

Comenzaremos analizando las características de ambos modelos en lo que se refiere a diseño y a la pantalla que nos ofrece. Comenzaremos con el teléfono del fabricante coreano. Con una pantalla de 6,7 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2X, con resolución Full HD, el S25 FE cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz. Su diseño elegante y funcional cuenta con marco de aluminio y cristal en la parte trasera.

El iPhone 16e junto al iPhone 16 | Apple

El iPhone 16e nos ofrece una pantalla un poco más pequeña con 6,1 pulgadas super retina y tasa de 60 Hz. Cuenta con un diseño elegante y atrevido, aunque un poco más compacto que el anterior. Ambos comparten certificación IP68 que los protege del polvo y los hace resistentes al agua.

En lo que respecta a la cámara, el S25 FE destaca frente al iPhone 16 e con un sistema de triple cámara con sensor de 50 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles y teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom 3x. Característica que hace de este un modelo mucho más versátil si lo comparamos con la Cámara Fusion de 48 MP. y teleobjetivo de 12 MP, que nos ofrecen los de Cupertino.

Otro aspecto en el que Samsung saca músculo frente a su competidor es en la capacidad de su batería. Mientras que el dispositivo de Apple nos ofrece una batería pequeña de unos 3500 mAh, sin carga rápida, aunque no suelen dar datos oficiales. El fabricante coreano nos ofrece carga rápida de 45 W y una capacidad de 4900 mAh.

Si hablamos de software y rendimiento, un aspecto en el que destaca el iPhone 16e es el rendimiento que ofrece su chip Apple A18 y los 8 GB de RAM, que ejecutan a la perfección su sistema operativo iOS 26, que ya lo tiene disponible desde ayer, en el que encontramos integradas funciones basadas en la Apple Intelligence. Mientras que el Samsung Galaxy S25 nos ofrece procesador Exynos 2400 y 8 GB de RAM, con One UI 8 basado en Android 16, con el que se incluye Galaxy IA.

Dos móviles con marcadas características que nos ofrecen funciones muy completas y versátiles, con una pantalla de mayor tamaño y mayor tasa de refresco, como es el caso del Samsung Galaxy S25 FE. En contraposición con un iPhone 16e más compacto, en el que la optimización de su ecosistema y simplicidad son sus puntos fuertes.