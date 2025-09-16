NOVEDADES PARA USUARIOS GRATUITOS
¿Usas Spotify gratis? Ahora puedes reproducir cualquier canción de inmediato y mucho más
La plataforma de música en la nube se actualiza para que los usuarios gratuitos puedan contar con muchas más funciones a su alcance, sin tener que abonar un euro.
Usar Spotify totalmente gratis es algo que hacen millones de usuarios de la plataforma de música cada día. Y ahora están de enhorabuena, porque esta modalidad de escucha es mucho más completa, y sobre todo, personal, ya que con ella ahora podemos reproducir exactamente lo que queremos en cualquier momento, algo que aunque parezca mentira, no era posible hasta ahora. Esto le da una dimensión totalmente diferente a la plataforma de streaming y su uso sin coste.
Las novedades que llegan a Spotify gratuito
La plataforma ha anunciado hoy una serie de funcionalidades para su versión gratuita que cambian por completo la experiencia, y animarán a más usuarios que normalmente no utilizan el streaming, a apostar por ella. La idea es que la experiencia gratuita de Spotify satisfaga aún más a los usuarios que disfrutan de su música favorita, ahora sí, con poder para elegir la canción que quieren reproducir.
Las novedades que llegan a esta versión gratuita son básicamente las siguientes. Ahora puedes elegir y reproducir lo que quieras, mientras que antes teníamos que escuchar una lista de canciones aleatorias similares a lo que queríamos escuchar, ahora es directo, como si de Premium se tratara, pero obviamente con anuncios. Así que solo hay que elegir la canción y pulsar el botón de reproducción en la app de Spotify.
Además, podemos buscar las canciones que queramos dentro del catálogo de Spotify, y reproducir igualmente. Puede parecer obvio lo que contamos, pero es que no era posible hasta ahora en la modalidad gratuita de la aplicación de música en la nube. Y además, ahora podemos compartir y reproducir, vamos, que la experiencia social con la aplicación de música es mucho más completa, con la posibilidad de poder enviar las canciones que nos gustan a otras personas, para compartirlas con ellas.
Muchos pensarán que no hay nada de especial en esto, pero si has utilizado durante tiempo la versión gratuita de Spotify, te habrás dado cuenta de que esto supone un auténtico antes y después en la manera de utilizar la app de música en streaming, brindándonos una libertad inédita hasta ahora. Básicamente, ahora el uso de la aplicación en la modalidad gratuita es muy similar a la premium, pero con el sacrificio de tener que escuchar anuncios.
Pero hay más, porque ahora podemos, por ejemplo, personalizar las portadas de las listas de reproducción que hemos creado, lo que le dará un aspecto mucho más personal al contenido de nuestra biblioteca de temas. A partir de ahora también tenemos la posibilidad de crear nuestras propias listas de reproducción, lo que nos brindará también mucha más personalidad al diseñar nuestra biblioteca. O incluso leer las letras de nuestras canciones favoritas, en tiempo real, mientras las escuchamos.
Es evidente que con esto Spotify quiere que los usuarios apuesten por esta plataforma, incluso si no quieren gastar dinero. Al final, estas funciones son importantes, pero no imprescindibles para quien no gasta. Ahora pueden disfrutar de todas ellas, pero eso sí, para disfrutar del nuevo sonido de Alta Fidelidad y Hi-Res, habrá que contar con Premium, ahí es donde está el verdadero valor de pagar en Spotify, además de no tener que escuchar anuncios.
