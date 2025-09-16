NUEVA GAMA MEDIA
El Vivo Y31 5G y el Vivo Y31 5G Pro ya son oficiales: con grandes baterías desde apenas 150 €
Los nuevos móviles básicos de Vivo no lo son tanto, solo en precio, pero sus prestaciones son de mucho nivel desde luego.
La nueva gama media de Vivo ya está aquí, hablamos de unos de los modelos de la marca más populares. Se trata de la nueva gama Y, que como sabéis, se lleva vendiendo en España bastante tiempo, lo que nos hace ser optimistas sobre el posible aterrizaje de esta a nuestro mercado. Unos nuevos teléfonos que una vez más nos ofrecen una relación de prestaciones y precio realmente interesante.
Ficha técnica y precio del Vivo Y31 5G
Este nuevo teléfono llega con una pantalla de 6,68 pulgadas, en un panel LCD con resolución HD+, habitual en estas gamas. Viene acompañado de una tasa de refresco de 120 Hz, así como de un brillo pico de 1000 nits, modesto, pero suficiente para un teléfono de estas características. En cuanto al rendimiento, es un teléfono que cuenta con un procesador muy solvente desde luego.
Se trata del Snapdragon 4 Gen 2, que se caracteriza por ofrecer un potente rendimiento de gama media, y sobre todo, conectividad 5G, sustituye así a los Dimensity con los que contaba la anterior generación. Un teléfono que viene con una cámara principal de 50 megapíxeles, que a su vez está acompañada de un sensor auxiliar de 0,08 megapíxeles, para hacer labores de apoyo al sensor principal en determinadas situaciones.
La batería es uno de los grandes atractivos de este nuevo Vivo Y31 5G, ya que nos ofrece una gran capacidad de 6500 mAh. A su vez, esta se carga rápidamente gracias a una potencia de 44 W, que es bastante rápida para la gama de la que hablamos. Es un móvil resistente, que cuenta con una certificación IP68 e IP69, que permite mojarlo sin problema alguno, y tenerlo en zonas repletas de polvo.
Llega con Android 15 como sistema operativo bajo la capa de software OriginOS 15 de Vivo. Viene acompañado de 4 GB o 6 GB de memoria RAM, así como de 128 GB de almacenamiento interno. El precio de partida en India es de unos 144 euros al cambio.
Ficha técnica y precio del Vivo Y31 5G Pro
En el caso del modelo Pro tenemos una pantalla más grande, de 6,72 pulgadas. Esta también cuenta con una resolución mayor, en este caso Full HD+, mientras que la tasa de refresco es de 120 Hz, y cuenta con un brillo pico de 1050 nits. Un teléfono que viene con un potente procesador MediaTek Dimensity 7300, que a su vez está acompañado de una memoria RAM de 8 GB y almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB.
Curiosamente, solo llega con certificación IP64, por lo que solo será resistente al agua de una manera más limitada respecto del modelo estándar. En lo que a cámaras de fotos se refiere, llega con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un sensor secundario de 2 megapíxeles. La batería también es de 6500 mAh, y cuenta igualmente con una potente carga rápida de 44 W. Este modelo se estrena también en India a un precio bastante ajustado, como es de unos 182 euros al cambio. No hay que descartar que pueda llegar a España en las próximas semanas o antes de acabar el año.
