iPhone 18: filtrados los primeros detalles sobre su diseño

Va a hacer una semana que Apple presentó en Cupertino sus nuevos iPhone 17, una jornada en la que pudimos conocer a los teléfonos más revolucionarios a nivel de diseño de los últimos años en esta gama. Pocas horas antes de esa presentación, conocimos ya algunos detalles sobre las cámaras de los iPhone 18 y 19. Ahora es el diseño del primero el que se ha filtrado de nuevo, desvelando un aspecto interesante de su aspecto. En este caso sobre la isla dinámica, uno de los aspectos más interesantes de la pantalla de estos teléfonos.

Cambios en la isla dinámica de los iPhone 18

El notch y las cejas de pantalla han sido durante muchos años una seña de identidad más de los iPhone. Afortunadamente, el anacrónico notch desapareció hace una un par de generaciones, y en su lugar Apple introdujo un notch más sofisticado, como los que habían llevado durante años los móviles Android, en forma de pastilla. A esto le llamaron isla dinámica. Y durante los últimos meses se ha especulado mucho sobre la evolución de esta característica de los iPhone, sobre si en algún momento Apple adoptará una tecnología de cámara bajo la pantalla para convertir de una vez por todas al iPhone en un teléfono todo pantalla.

El nuevo iPhone 17 | Apple

Pues bien, las últimas informaciones apuntan a cambios en la pantalla en los iPhone 18. Aunque quizás no tan agresivos como a muchos les gustaría. La cuenta de la red social china Weibo de Instant Digital ha desvelado cuál será el gran cambio que estrenará la pantalla de los iPhone 18. Y no será otro que el de integrar una isla dinámica más compacta, más estrecha que la actual.

Eso sí, aclara que no habrá ninguna tecnología de cámara debajo de la pantalla, ni tampoco del Face ID, por lo que en ese aspecto, no habrá novedades. Eso sí, una isla dinámica más pequeña obviamente estiliza mucho más la pantalla del teléfono, y la hará más atractiva visualmente. Por lo visto, este medio chino ha dado algunas exclusivas en el pasado que finalmente se hicieron realidad, por lo que habría que darle bastante credibilidad en este caso. Por otro lado, eran de esperar cambios en este aspecto, ya que es prácticamente todo lo que se ha venido filtrando hasta ahora de los iPhone de 2026 gira alrededor de las pantallas.

También con su primer plegable, el iPhone del que Samsung fabricará la pantalla flexible, y que será sin duda la gran estrella de la gama en 2026. Volviendo a la isla dinámica, el objetivo final de Apple, y el verdadero deseo de los fans, es que el iPhone en algún momento pueda contar con tecnología visual bajo la pantalla, que permita disfrutar de verdad de un iPhone todo pantalla.

Ese es el objetivo a largo plazo, y lo que esperamos que sea una realidad en dos o tres años. Vayamos poco a poco, reducir el tamaño de la pastilla, sin duda alguna es la antesala para poder disfrutar por fin de esa gran pantalla en un iPhone.