El Motorola G36 se filtra con una enorme batería

Empieza a ser bastante habitual que el principal reclamo de un fabricante para vender un nuevo smartphone sea la batería, sobre todo si hablamos de la gama media, donde las prestaciones no son tan potentes como en la gama alta. Poco a poco el tamaño de las baterías está creciendo más y más, y como ahora, se integra en teléfonos bastante accesibles que, como en el caso de este Motorola, también presume de una batería de enorme capacidad.

Nuevo gama media en camino

Motorola está cerca de ampliar su ya de por sí nutrida gama media con otro interesante teléfono. A nivel de diseño parece idéntico al resto de la gama, con un módulo cuadrado, que se eleva con cierta barriga de la parte posterior. Mientras que vemos cuatro lentes, una de ellas el propio flash LED. Pues bien, este teléfono se ha dejado ver en la certificación TENAA china, lo que quiere decir dos cosas. Por un lado, se trata de un lugar donde se ve el aspecto final del teléfono, y real, gracias a las fotos que se le hacen.

Y en segundo lugar, es sinónimo de presentación o lanzamiento inminente al mercado. En cuestión de días o semanas solamente. Por tanto, ya conocemos su diseño, en este caso en un llamativo color morado, y sabemos que se presentará dentro de muy poco. Ahora nos falta conocer las características técnicas que ha desvelado en su paso por esta certificación. Como decimos, su aspecto más llamativo será la batería.

Esta es de 7000 mAh, lo que no está nada mal, y supone hasta un 20% más de capacidad respecto de los smartphones más habituales. Sabemos que su potencia de carga será de 33 W, una buena potencia. Un teléfono que llegará con una gran pantalla de 6,72 pulgadas, con un panel LCD. Este tendrá una resolución de 1080x2400 píxeles, o lo que es lo mismo, Full HD+.

Además, contará con tasa de refresco de 120 Hz. Respecto del rendimiento, no se ha desvelado el procesador con el que cuenta este móvil. Pero sí se sabe que contará con un núcleo principal capaz de alcanzar los 2.4 Ghz. A este le acompañarán desde 4 GB a 12 GB de memoria RAM, mientas que el almacenamiento interno será de entre 128 GB y 512 GB.

La cámara de fotos de este nuevo gama media de Motorola sí que se ha dejado ver en la TENAA, donde ha desvelado que contará con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un sensor secundario ultra gran angular de 8 megapíxeles. A su vez, la cámara para hacer selfies contará con un sensor de 32 megapíxeles.

Un teléfono que en principio llegará con Android 15 como sistema operativo, aunque listo para saltar a Android 16 en cuanto sea posible. Con todo esto nos hacemos una idea de lo que esperar de este nuevo smartphone. Sobre su precio, debería moverse entre los 200 y 300 euros, y es muy probable que tras China, de el salto global y llegue también a España.