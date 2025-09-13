Cómo activar el Zoom 100x de los Google Pixel 10 Pro

Una de las características por la que destaca el recién llegado Pixel 10 es por las mejoras de su cámara, en especial las capacidades de esta a la hora de hacer Zoom. Si quieres mejorar la calidad de las imágenes tomadas con el Zoom, debes activar este ajuste.

Descarga e instala los modelos y disfruta del Zoom 100x

Los usuarios del nuevo Pixel 10 están de suerte, además de las nuevas funcionalidades y las nuevas apps desarrolladas por Google, pueden disfrutar de las mejoras que han implementado en la cámara, y es particular en lo que al Zoom se refiere. Una mejora que permite acercarnos a nuestro objetivo sin sacrificar los detalles. Esta nueva versión nos ofrece hasta 100 aumentos con lo que fotografiar cualquier monumento, paisaje o animales con todo lujo de detalles, algo que conseguimos gracias a su sensor G5. El cual no se trata de un Zoom óptico, sino que toda su magia se debe a la combinación de hardware y software, este último impulsado por la inteligencia artificial.

De manera que no solo permite acercarnos, sino que gracias a la interpretación de la inteligencia artificial es capaz de obtener una imagen mucho más nítida ya que el software “inventa” los detalles para conseguir una imagen más precisa, aunque con un aspecto acuarelado. Aunque para tener acceso a esta nueva funcionalidad es necesario activarla.

Para ello, desde la app de la cámara sigue los siguientes pasos.

sigue los siguientes pasos. Lo primero es descargar los modelos.

Para ello, accede a los ajustes de la cámara y desliza el menú hasta encontrar la opción “ descargar modelos”

Pulsa sobre esta, para acceder a estos.

En el nuevo menú selecciona “zoom con resolución pro” y sigue los pasos del asistente para completar el proceso

y sigue los pasos del asistente para completar el proceso Una vez instalado, ya podemos hacer uso de este.

Para ello, solo tenemos que acceder a los ajustes de la foto.

Seleccionar la pestaña “pro” en la que encontramos estos ajustes.

en la que encontramos estos ajustes. Entre los que encontramos la opción “resolución 12 MP”

De esta forma comprobamos que está disponible.

Cuando te dispongas a sacar una foto usando el zoom de 100 aumentos , abre la cámara.

, abre la cámara. Mantén pulsada la barra de zoom y desliza hacia arriba el manejador hasta los 100 aumentos.

hasta los 100 aumentos. Para encuadrar la toma, puedes hacer uso del botón de imagen o el estabilizador.

Una vez tenemos todo preparado, solo tendremos que pulsar el obturador para inmortalizar el instante.

Tras unos segundos de procesado, obtendremos una imagen mejorada con la ayuda de la inteligencia artificial, además de la instantánea original, de manera que no solo podemos comparar el resultado, sino que tenemos la opción de elegir la que más nos guste en cada momento.