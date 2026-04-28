El filtro de Instagram con IA que vuelve tus fotos analógicas: cómo usarlo y qué tener en cuenta

La inteligencia artificial sigue abriéndose hueco en el día a día de las redes sociales, y ahora lo hace en forma de filtro viral. El último fenómeno llega de la mano de Instagram, donde el efecto 'Dirty Flash' está arrasando por su capacidad para transformar cualquier selfie en una imagen que parece hecha con una cámara analógica.

El secreto está en la IA desarrollada por Meta, que simula una iluminación de estudio con un flash intenso, aumenta el contraste y genera sombras marcadas. El resultado recuerda a las fotografías de cámaras analógicas, una estética que vuelve a estar de moda en redes.

A diferencia de otros filtros, para usar Dirty Flash no hay ni que salir de Instagram. Para utilizarlo solo tienes que:

Escoger una foto en Historias de Instagram.

Pulsar "Efectos" en el lado derecho de la pantalla (el símbolo en el que aparecen tres estrellas).

Abrir "Explorar efectos" en la parte inferior.

Elegir "Dirty Flash".

Aplicar el efecto y guardar o subir la imagen.

Eso sí, no debes editar fotografías a lo loco ya que tiene un límite de imágenes diario. Úsalo con cabeza y retoca aquellas realmente importante. Y mucho cuidado si en la imagen aparecen caras, ya que al ser una IA puede que las modifique y el resultado no sea el esperado.

Imagen del coliseo de Roma después de aplicar el filtro Dirty Flash en Instagram | TecnoXplora

Ahora, la IA ya no solo mejora fotos, sino que redefine estilos visuales completos, mezclando tecnología avanzada con nostalgia.

Este tipo de herramientas forma parte de la estrategia de Meta para integrar cada vez más inteligencia artificial en la creatividad digital.