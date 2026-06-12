Cómo ver historias de Instagram en modo incógnito

Las historias de Instagram se han convertido en una de las funciones más utilizadas de la red social, pero también en una fuente constante de curiosidad para muchos usuarios. Saber quién ha visto una publicación temporal forma parte de la experiencia de la plataforma, aunque algunos internautas buscan formas de consultar ese contenido sin aparecer en la lista de visualizaciones.

Entre los métodos más comentados destaca el llamado "deslizado lateral". La técnica consiste en abrir la historia de una cuenta situada junto a la que se desea observar y, manteniendo el dedo sobre la pantalla, deslizar parcialmente la imagen hacia la historia objetivo sin llegar a abrirla por completo. De este modo, es posible visualizar parte del contenido mientras, supuestamente, se evita registrar una visualización oficial.

Otro de los trucos más populares es el conocido como "modo avión". Según quienes lo utilizan, basta con abrir Instagram y esperar unos segundos para que las historias se carguen en la memoria del dispositivo. Después, se activa el modo avión para desconectar internet y se visualiza el contenido sin conexión. Una vez terminado, se recomienda cerrar completamente la aplicación antes de volver a conectarse a la red.

La popularidad de estas técnicas responde al interés de muchos usuarios por navegar con mayor discreción en redes sociales. Además, suelen presentarse como una alternativa a páginas web o aplicaciones externas que prometen funciones similares y que, en ocasiones, solicitan credenciales personales o acceso a la cuenta.

Sin embargo, la efectividad de estos métodos puede variar en función de las actualizaciones de la plataforma y de cómo Instagram gestione el registro de visualizaciones. Lo que sí reflejan es una tendencia creciente entre los usuarios: el deseo de mantener un mayor control sobre su privacidad y su actividad dentro de las redes sociales.