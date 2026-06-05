Si alguna vez has buscado esto en Google, revisa bien dónde haces clic. Buscar en Google parece inofensivo, pero una simple duda sobre gatos puede ser tu peor pesadilla.

Una campaña de malware que se activa con una frase muy específica de seis palabras: "¿Son los gatos bengalíes legales en Australia?".

No es que el buscador te hackee, es que los delincuentes están manipulando lo que ves arriba del todo. Investigadores de Sophos X-Ops han alertado sobre un ataque real que utiliza exactamente esas seis palabras en inglés: "Are bengal cats legal in Australia".

El truco se llama envenenamiento SEO. Los hackers logran que sus páginas infectadas aparezcan en los primeros resultados de Google para engañarte.

Si haces clic, entras en un sitio comprometido que descarga automáticamente un archivo comprimido en tu equipo. Este archivo es un "cargador" diseñado para abrir la puerta a virus peores.

El objetivo final es robar tus contraseñas, acceder a tu banco o tomar el control total de tu dispositivo de forma remota. A menudo usan foros falsos que parecen responder a tu pregunta exacta para que bajes la guardia. No confíes ciegamente en el primer resultado.

Revisa siempre la URL antes de pinchar y desconfía si una web te pide descargar un documento para darte una respuesta simple. Si ya has caído en la trampa, no abras lo descargado.

Borra el archivo de inmediato, pasa un antivirus y cambia tus contraseñas.

Lo más preocupante de este tipo de ataques es que aprovechan comportamientos completamente normales. Buscar información en internet es una acción cotidiana que realizamos decenas de veces al día, por lo que resulta fácil asumir que los primeros resultados son fiables. Los delincuentes conocen esa confianza y la utilizan para disfrazar sus páginas como si fueran respuestas legítimas a preguntas comunes.

Por eso, la mejor defensa sigue siendo mantener una actitud crítica incluso ante búsquedas aparentemente inocentes. Una descarga inesperada, una web con una dirección extraña o una página que intenta apresurarte para abrir un archivo deberían hacer saltar las alarmas. En muchas ocasiones, unos segundos de comprobación pueden evitar problemas que después requieren horas o incluso días para solucionarse.