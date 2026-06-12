El primer supermercado conversacional y con IA llega a España, ¿cómo funciona?

La IA ha irrumpido en nuestras vidas de una manera arrolladora, y afectando a casi todas las aristas de nuestra vida cotidiana. Incluso algo tan básico como hacer la compra, ya comienza a mostrarse de una forma totalmente diferente gracias a la IA generativa y sus populares chats. Esto es lo que ofrece SABIA, un nuevo supermercado que destaca sobre todo por contar con una interfaz conversacional impulsada por inteligencia artificial.

La compra en el supermercado a través de la palabra

La filosofía de este nuevo supermercado es tan diferente que resulta llamativa, sobre todo por el uso de la IA. Y es que intentar comprar de forma saludable se ha convertido en una carrera de obstáculos para muchos consumidores. Se encuentran ante una avalancha de información contradictoria, multitud de etiquetas incomprensibles y estrategias de marketing confusas, que les obligan a tener que convertirse en expertos de salud para poder decidir qué comprar en cada momento y en cada lugar.

La interfaz del supermercado conversacional | SABIA

La clave es que, a diferencia de los comercios electrónicos convencionales, donde navegamos por interminables catálogos y nos guiamos por el precio o el impulso, en SABIA el usuario puede dialogar de forma natural con la plataforma. Y es que puede realizar preguntas directas sobre qué productos encajan mejor en la rutina diaria, cómo organizar una lista de compra sana o solicitar alternativas sin gluten.

Todo esto gracias a que la IA recuerda las conversaciones y las preferencias del consumidor, por lo que obviamente también nos ahorra mucho tiempo cada vez que volvemos al comercio. La IA incluso puede finalizar el proceso de compra por nosotros. Mediante la iniciativa SabiaConnect, la plataforma integra una comunidad de colaboradores y expertos en nutrición, salud y bienestar, unos profesionales que aportan valor mediante asesoramiento, creación de contenido y prescripción.

Y en esta red destaca la curiosa figura de los Nutriwarriors, especialistas que participan activamente recomendando productos y compartiendo conocimiento con los consumidores. La IA se ha diseñado para conectar al cliente con el profesional humano más adecuado para su necesidad, poniendo a la persona siempre en el centro de la decisión de compra. La IA se esconde detrás de su avatar con forma de Ninfa, que da imagen y voz.

Sin duda, una muestra más de cómo la IA puede transformar también incluso la forma en la que compramos. Y tiene sentido, ya que contar con asesoramiento de verdad, y sobre todo con un contexto real, mejora de manera exponencial el proceso de compra. Asistentes de compra hay muchos, pero que realmente sean conscientes de nuestras elecciones, gustos y memoricen además lo que necesitamos dentro de un contexto real, escasea mucho más, y es donde SABIA quiere brillar.