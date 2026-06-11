España liderará una misión científica de la ESA con un lanzamiento previsto para 2030

España ha sido seleccionada para liderar por primera vez una misión científica de la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés), de nombre ARRAKIHS, que ahora inicia su fase de desarrollo para su lanzamiento previsto para 2030.

La decisión ha sido aprobada por los Estados miembros reunidos en el Comité del Programa Científico (SPC) que se celebra en Tenerife bajo la presidencia de Cecilia Hernández, directora de Programas e Industria de la Agencia Espacial Española (AEE).

ARRAKIHS se convierte desde ahora oficialmente en misión F2 del Programa Científico de la Agencia Espacial Europea, culminando un proceso iniciado con su selección en 2022, destaca en un comunicado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esta designación supone "un nuevo hito para la primera misión científica de la ESA liderada desde España y refuerza la posición de nuestro país en la vanguardia de la exploración espacial europea", recalca el ministerio.

"Con ARRAKIHS, situamos a España en la primera línea de la exploración espacial europea", ha remarcado Diana Morant.

La ministra ha abundado en que es una misión que "genera conocimiento, fortalece nuestro tejido empresarial, atrae talento y proyecta internacionalmente las capacidades de nuestro país".

ARRAKIHS fue seleccionada por la ESA en 2022 como candidata para convertirse en la segunda de clase F de su Programa Científico.

Desde entonces, ha completado con éxito todas las etapas de definición y diseño preliminar exigidas por la agencia, demostrando su viabilidad científica, técnica y programática.

La misión fue concebida para responder a una de las grandes preguntas abiertas de la astrofísica moderna: cómo se forman y evolucionan las galaxias dentro de los halos de materia oscura.

Para ello, observará con una sensibilidad sin precedentes los halos estelares difusos de bajo brillo superficial que rodean galaxias como la Vía Láctea.