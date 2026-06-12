WhatsApp, Facebook e Instagram sufren una caída mundial y dejan a millones de usuarios sin servicio

WhatsApp, Facebook e Instagram han sufrido este viernes una caída a nivel mundial que ha afectado a miles de personas. Desde primera hora de la tarde, numerosos usuarios han reportado problemas para acceder a las aplicaciones, cargar publicaciones, enviar mensajes o iniciar sesión en sus cuentas. Las incidencias se han reflejado también en plataformas de monitorización de servicios como Downdetector y en las redes sociales alternativas a Meta.

Por el momento, Meta no ha detallado las causas de la interrupción. La compañía tampoco ha ofrecido una estimación sobre cuándo quedará completamente resuelta la incidencia, aunque todo apunta a que sus equipos técnicos ya están trabajando para recuperar la normalidad en los servicios afectados. La caída ha impactado a usuarios de distintos países y continúa generando problemas intermitentes en algunas de las plataformas del grupo.