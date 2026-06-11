Confirmado, el teléfono americano de Trump es en realidad un smartphone HTC

Sin duda ha sido uno de los móviles más esperados de 2026, pero no precisamente porque esperáramos una ficha técnica digna de un tope de gama revolucionario, sino más bien por quién está detrás de él. Y es que Donald Trump, no satisfecho con dirigir el país más poderoso del planeta, también ha creado una operadora móvil, de americanos para americanos, y también un smartphone a su medida. Este es el T1, un terminal dorado con la bandera norteamericana en su parte posterior, y todo un alarde de ostentación, que finalmente, como era de esperar, no es precisamente un smartphone estadounidense.

Es en realidad un teléfono de HTC

La firma taiwanesa fue hace algo más de una década el principal fabricante de smartphones Android del planeta, una célebre marca que, por extrañas decisiones estratégicas, terminó por pasar a la irrelevancia. Ahora lanza algunos modelos de gama media a lo largo del año, también aquí en España, pero para un mercado muy residual.

Ahora que han comenzado a entregarse las primeras unidades de este Trump T1, quienes suelen desmontar los smartphones para conocer todos sus entresijos, han podido testear de primera mano este móvil, y se han encontrado lo que esperábamos. Y no se han limitado a comprobar que los componentes internos son muy parecidos entre sí, sino que han ido mucho más allá.

Porque han cogido la placa de un HTC U24 Pro, un móvil lanzado en 2024, y se la han conectado al T1 de Trump Mobile, la sorpresa, o no, ha sido manifiesta, porque el teléfono ha encendido de manera habitual, por lo que es evidente que no le extraña lo más mínimo un hardware que parece que es el mismo con el que se ha fabricado este móvil. La placa base del HTC U24 Pro funciona perfectamente, lo que nos deja claro que estamos ante un móvil igual o casi idéntico.

Desde iFixit, que son quienes han desmontado el teléfono, se han dado cuenta de que hay algunas diferencias notables en términos de componentes puntuales. Desde la publicación lo achacan a la disponibilidad de componentes después de estos dos años. Hablamos de la batería, que en este caso tiene más capacidad, un 12% más, pero la potencia de carga es menor, pasa de los 60 W del modelo original a los 30 W de este Trump T1.

También la memoria RAM, objeto de una crisis de precios a nivel mundial, es diferente, en lugar de proporcionarla SK Hynix, lo hace Micron, pero en capacidad tenemos lo mismo. Y aunque el mantra de este teléfono es que se ensambla en Estados Unidos, es evidente, y así lo han comprobado, que la mayoría de componentes de este teléfono se han fabricado en China, como no podía ser de otra forma, porque estamos básicamente ante un móvil chino remarcado como el primer smartphone de Trump.

Algo que era de esperar, porque un teléfono desarrollado 100% en Estados Unidos llevaría años de desarrollo y tendría un precio desorbitado, y este no es el caso ni mucho menos, como se ha comprobado.