Cómo hacer tu propia frutinovela con IA: tutorial para crear el drama más viral de internet
Gracias a la IA, puedes convertirte en solo unos minutos en director, productor y guionista de tu propia frutinovela.
Están en todas partes y nos tienen casi más enganchados que los realities. Las frutinovelas se han convertido en el drama más viral del momento. Se trata de historias protagonizadas por frutas creadas con ayuda de inteligencia artificial. Y crear una es más sencillo de lo que parece. Te contamos el paso a paso.
1. El guion
Antes de animar nada, necesitas una historia. Y en este formato, cuanto más exagerada y dramática, mejor.
Puedes ayudarte de herramientas como ChatGPT o Gemini para generar ideas rápidamente.
Ejemplo de prompt: "Escribe un guion de 30 segundos para una frutinovela donde un kiwi abandona a su hijo al nacer, años después ese hijo (un pequeño melocotón) se convierte en millonario y vuelve para enfrentarse a él. Usa diálogos dramáticos, giros inesperados y tono de telenovela".
2. Creación de personajes
Ahora toca dar forma a los protagonistas. Por ejemplo, Nano Banana 2 permiten diseñarlos con todo tipo de detalles.
Ejemplo de prompt: "Un kiwi con aspecto serio, traje elegante y mirada distante, estilo hiperrealista, junto a un melocotón joven con expresión decidida y ropa moderna, iluminación cinematográfica".
Es importante también que menciones el tamaño en qué quieres las imágenes, ya que si van a ser para publicar en TikTok o Instagram deberán estar en vertical formato 9:16.
3. Animación
Para que la historia funcione, los personajes tienen que hablar y expresar emociones. Para ello, plataformas como HeyGen, D-ID, LalaMu o Google Flow permiten sincronizar labios con audio de forma automática.
Aquí debes ir copiando el guion que ChatGPT o Gemini te ha creado para cada una de las escenas que quieres animar.
4. Voces y efectos
El sonido marca la diferencia entre un vídeo normal y una frutinovela que engancha. Puedes usar ElevenLabs para crear voces con emoción, y herramientas como Lyria 3 o bibliotecas de las propias redes para añadir música.
Ejemplo de prompt musical: "Genera una música dramática inspirada en telenovelas clásicas, con violines intensos y momentos de tensión emocional para una escena de reencuentro familiar".
5. Montaje final
El último paso es unir todo en un editor como CapCut. Añade subtítulos grandes y expresivos, usa zooms en momentos clave y termina cada capítulo con un giro inesperado. Por ejemplo: El melocotón está a punto de irse cuando aparece un tercer personaje: "¿De verdad crees que esa es toda la verdad?". Pantalla en negro. Continuará.
