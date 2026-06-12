La nueva cámara instax mini 13 mejora lo que ya era prácticamente perfecto

Fujifilm ha presentado una nueva generación de sus populares cámaras Instax, en esta ocasión una esperada versión que llega con muchas novedades, sobre todo a nivel de diseño. Es la sucesora de un modelo que se lanzó hace tres años, por lo que es evidente que ya hacía falta una renovación para insuflar aire fresco en la gama de cámaras instantáneas. Esta es seguramente la más popular de su segmento, y ahora viene a ofrecernos aún mejores prestaciones.

Precio y disponibilidad

La instax mini 13 estará disponible a partir del 25 de junio de 2026 por 89,99 €. Llega en cinco colores: Dreamy Purple, Frost Blue, Candy Pink, Lagoon Green y Clay White. Junto con su lanzamiento, también podremos disfrutar de la película Pastel Galaxy por 12,99 €.

Ficha técnica de la nueva instax mini 13

A nivel técnico, la novedad más importante que incorpora esta nueva cámara es un temporizador automático, configurable en intervalos de 2 o 10 segundos. Lo que facilita la posibilidad de aparecer en fotos grupales o tomarse selfies a distancia sin utilizar las manos, además, viene con un nuevo accesorio de ajuste de ángulo con forma de cuña que viene incluido con la cámara, para encontrar siempre el mejor encuadre posible.

nueva instax mini 13 | Fujifilm

Por otro lado, se han mejorado diferentes características para que su uso sea aún más sencillo y eficiente. Como el espejo integrado para selfies, exposición automática y un control inteligente del flash, lo que da como resultado una mejora significativa de la calidad de la imagen, tanto en entornos bien iluminados como en lugares con poca luz.

Con un simple giro del objetivo se puede encender y apagar, así como acceder al modo de primer plano. Al usarlo, se activa la función de corrección de paralaje, que alinea con precisión el visor con el objetivo fotográfico, asegurando que el sujeto quede perfectamente centrado y sin desplazamientos.

Además del nuevo diseño, la cámara se beneficia de la actualización de la app instax UP! y la nueva película Pastel Galaxy. En el caso de la app, tenemos importantes novedades relacionadas con la IA, ya que la app, que está diseñada para que los usuarios escaneen, organicen y guarden todas sus fotografías Instax en un mismo sitio. Ahora es capaz de reconocer de forma más inteligente las imágenes frente a los fondos físicos, dando como resultado escaneos digitales mucho más limpios y exactos.

La nueva película Pastel Galaxy se caracteriza por una temática cósmica que incorpora colores suaves junto con adornos brillantes que aportan un estilo más moderno a las imágenes. En cualquier caso, estamos ante una nueva generación de una de las cámaras instantáneas más populares del mercado, y una vez más ofrece lo que los usuarios esperan, un diseño bonito, funcionamiento sencillo y fotos vigorosas.