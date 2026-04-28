Taylor Swift, ante las amenazas de la IA: pide registrar su voz e imagen como marca

La inteligencia artificial ya no solo crea textos o imágenes: también clona voces, compone canciones y replica identidades con un realismo cada vez más difícil de detectar. Y hay quienes empiezan a decir basta.

La última en actuar ha sido Taylor Swift. Tal y como detalla la agencia Reuters, el pasado viernes 24 de abril, el equipo legal de Taylor Swift presentó tres solicitudes de registro de marca ante la oficina de patentes de Estados Unidos. Dos de esas solicitudes contemplan expresiones utilizadas con su voz. Una de ella es "Hey, it's Taylor Swift", y la otra dice: "Hey, it's Taylor".

La tercera solicitud de marca consiste en un registro visual en el que se detalla que se trata de una fotografía de Taylor, sosteniendo una guitarra rosa que lleva una correa negra, en donde ella viste un body multicolor y botas plateadas. En esa misma imagen, la compositora se encuentra de pie, en un escenario rosa, frente a un micrófono multicolor con luces púrpuras que se aprecian en el fondo. Una imagen reconocible de su gira The Eras Tour.

Taylor Swift durante un concierto del Eras Tour | Getty Images

No se trata solo de impedir copias exactas, sino también imitaciones "confusamente similares", lo que abre la puerta a actuar contra contenidos generados por inteligencia artificial que reproduzcan su estilo o identidad.

Todo esto llega después de varios episodios polémicos, como la difusión de imágenes falsas creadas con IA o incluso contenidos engañosos compartidos por figuras públicas como Donald Trump, que sugerían un apoyo inexistente de la cantante.

Swift no es la única. El actor Matthew McConaughey ya ha seguido una estrategia similar registrando marcasen los últimos meses para proteger su voz e imagen. En 2025, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos concedió ocho marcas registradas al actor.

"Si bien las leyes existentes sobre el Derecho a la propia imagen ofrecen cierta protección contra el uso no autorizado de la imagen de una persona famosa, el registro de marcas puede proporcionar una capa adicional de protección", explicó el abogado especializado en marcas registradas, Josh Gerben.