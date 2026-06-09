Este será el campeón del Mundial de 2026, según ChatGPT

El Mundial de fútbol de 2026 ya está aquí. El torneo arrancará el 11 de junio y se disputará por primera vez en tres países de forma simultánea: Estados Unidos, México y Canadá. Además, será la edición más grande de la historia, con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos que terminarán con la gran final del 19 de julio.

Con millones de aficionados pendientes de quién se llevará la estrella, en TecnoXplora hemos querido hacerle la misma pregunta a ChatGPT: ¿quién va a ganar el Mundial de 2026?

La respuesta de la inteligencia artificial no ha sido un nombre único, sino una lista de favoritas. Según ChatGPT, las selecciones con más opciones de conquistar el torneo son España, Francia, Argentina, Brasil e Inglaterra. Sin embargo, al pedirle que se mojara y eligiera una campeona, la IA colocó a España como su principal candidata al título.

Fútbol. | Pixabay

¿Por qué España? Según ChatGPT, la selección española combina una generación joven con experiencia internacional, una identidad de juego consolidada y varios futbolistas que ya han demostrado su capacidad para competir al máximo nivel. La inteligencia artificial considera que estos factores podrían convertir al combinado nacional en uno de los equipos más difíciles de superar durante el campeonato.

Francia aparece como la gran alternativa. Para la IA, el conjunto francés sigue contando con una de las plantillas más profundas y completas del fútbol mundial, capaz de mantener un alto nivel incluso cuando pierde jugadores importantes. Argentina, vigente campeona del mundo, ocupa el tercer lugar en la clasificación elaborada por ChatGPT, seguida de Brasil e Inglaterra.

Eso sí, la propia inteligencia artificial reconoce que los Mundiales son especialmente impredecibles. Por ello, habrá que esperar hasta el próximo 19 de julio para comprobar si la inteligencia artificial ha logrado anticipar al futuro campeón del mundo o si, una vez más, el fútbol vuelve a demostrar que es imposible de predecir.