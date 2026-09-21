BlackShark lanza el accesorio definitivo para jugar con tu smartphone con la máxima precisión

Jugar en nuestros smartphones es algo muy divertido y relajante, pero para muchas personas puede convertirse en un auténtico desafío en busca de obtener los mejores resultados en un determinado juego donde somos realmente buenos. Para seguir haciéndolos, no solo necesitamos el hardware más potente, sino también accesorios que nos ayuden a ser mejores jugadores y, sobre todo, ser más precisos en nuestros movimientos. Y Black Shark, la firma de gaming, ha lanzado un accesorio cero tecnológico, pero que es ideal para la pantalla de nuestro smartphone, unos dedales especiales.

Así son las Silver Blade Gaming Finger Sleeves 3 Pro

Como decimos, se trata de una especial de dedales de tela que se colocan en los dedos que habitualmente utilizamos para controlar los juegos en la pantalla táctil. La diferencia en este caso es que se trata de unos dedales diseñados para maximizar la precisión mientras jugamos, evitando las habituales imprecisiones que se pueden dar por distintas circunstancias, tanto de la pantalla como de los propios dedos.

Silver Blade Gaming Finger Sleeves 3 Pro | Black Shark

Estos dedales reducen la fricción de los dedos con la pantalla, algo que suele ocurrir cuando el sudor aparece a lo largo de partidas de muchas horas. Están fabricados en un material de hilo plateado de solo 0,28 mm de grosor en el lado que toca la pantalla, y de 0,58 mm en el otro extremo, que está decorado con multitud de logotipos de Black Shark, que le dan un toque más gaming.

Como podéis comprobar por el nombre de este dispositivo, no es para nada un producto nuevo, sino que se trata ya de una variante de la tercera generación de estos dedales. En comparación con los Finger Sleeves 3, cuentan con un 15% más de plata y cuentan con un tejido más denso. Eso es así para que la pantalla de teléfono pueda captar más entradas de movimiento de una manera más precisa, a más fibras de plata, mejor reconoce el movimiento la pantalla del teléfono.

Estos dedales tienen unas dimensiones de 46 x 23 mm, y el corte de su diseño ha sido creado para seguir la curva natural del dedo, para que sea lo más cómoda posible y se adapte como un guante, nunca mejor dicho, a los dedos. Cuentan con poros que absorben la humedad y la evaporan, para que los dedos se muevan completamente secos. Según Black Shark, estos dedales pueden durar hasta cinco veces más tiempo que los anteriores modelos.

Los dedales vienen en una caja metálica de 60 x 35 mm. Y lo mejor de todo, no pueden ser más económicas, ya que la firma china las ha lanzado por unos 3,89 euros al cambio, algo barato, pero que puede cambiar por completo nuestra forma de jugar.