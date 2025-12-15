ZTE lanza en Europa una nueva tableta asequible, con 5G y pantalla de 11"

El fabricante asiático ha lanzado una nueva tableta en Europa, de momento se ha dejado ver en Polonia, pero es de esperar que haga lo propio en otros países europeos, y quién sabe si en España, a lo largo de los próximos días o semanas. Se trata de la nueva ZTE Pad X1102N, una denominación desde luego poco propicia para ser recordada por los consumidores, pero que en cualquier caso esconde a un dispositivo con una relación de prestaciones y precio de primer nivel. Vamos a conocer su precio y especificaciones, que son las que podemos esperar de una buena tableta de gama media.

Ficha técnica de la ZTE Pad X1102N

La nueva tableta acaba de lanzarse en Polonia, donde ha desvelado que cuenta con una pantalla de tecnología LCD con una diagonal de 11 pulgadas. Esta tiene una buena resolución Full HD+, que se combina con una tasa de refresco de 90Hz, que es lo que solemos encontrar en tabletas de este nivel de gama. Eso sí, a nivel de rendimiento, hay que ir con pies de plomo, ya que cuenta con un procesador que es un absoluto desconocido para muchos de nosotros.

La nueva ZTE Pad X1102N | ZTE

Se trata de un Unisoc T8100 SoC, que sí, es un fabricante conocido por sus chips para móviles y tabletas baratas, y que no ha demostrado brindar un gran potencial a sus procesadores. No en vano viene acompañado por 6GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 256GB, por lo que en este aspecto ofrece muy buenos mimbres para poder usar la tableta sin mayor problema en multitud de entornos, tanto con apps como con juegos.

Algo importante es que cuenta con conectividad 5G, por lo que se trata de un procesador bastante interesante en este sentido, ya que normalmente en estas tableta no encontramos este tipo de características. La cámara de fotos de esta tableta tiene 13 megapíxeles de resolución en el único sensor trasero, y 5 megapíxeles en el único sensor delantero. En términos de batería, se defiende con una capacidad bastante digna, de 7670 mAh, aunque ni mucho menos es de las más grandes del mercado.

Además, su carga rápida para ser de una tableta se puede englobar dentro de lo correcto, con una potencia de 21W. Otras características son cuatro altavoces estéreo, conector para auriculares, así como Android 15 como sistema operativo. Por último, sus dimensiones son de 257 x 168 x 7.65 mm y tiene un peso de 522 gramos. El precio con el que se ha puesto esta tableta a la venta en Polonia es de unos 213 euros al cambio, por lo que se puede considerar como una tableta barata teniendo en cuenta sus características. Veremos si se estrena pronto en España.