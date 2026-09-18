¿Es malo dejar siempre el portátil enchufado?

¿Estás destruyendo la batería de tu portátil por dejarlo siempre conectado a la corriente? La respuesta corta es no: tu portátil no va a explotar ni a sobrecargarse. Desde hace más de veinte años, los ordenadores integran sistemas de protección por hardware. Cuando detectan el 100% de carga, cortan el paso y redirigen la energía directamente al equipo.

Sin embargo, la batería sí se degrada por su propia naturaleza y, sobre todo, por el calor. Según estudios de Battery University, guardar una batería al 100% de carga a 25ºC la degrada un 20% en un año. En cambio, si se almacena al 40%, la pérdida es de solo el 4%. Por eso los portátiles gaming sufren más, ya que el procesador y la gráfica generan altas temperaturas.

Esto hace que el entorno y el uso habitual del equipo tengan un papel importante. No es lo mismo trabajar con el portátil realizando tareas ligeras que someterlo durante horas a cargas intensivas que eleven considerablemente su temperatura. La batería forma parte de un sistema en el que todos los componentes generan y reciben calor, por lo que mantener una buena ventilación puede ser especialmente relevante.

También hay que tener en cuenta que la pérdida de autonomía es progresiva y puede pasar desapercibida durante bastante tiempo. El equipo puede seguir funcionando con normalidad mientras su batería va perdiendo capacidad poco a poco. Revisar ocasionalmente su estado permite detectar ese desgaste y saber si la autonomía que ofrece sigue siendo la esperada.

Además, a partir de 300 a 500 ciclos, el rendimiento empieza a caer de forma natural. Si usas Windows, puedes revisar su estado abriendo el símbolo del sistema y ejecutando el comando powercfg/batteryreport.

Como ves, el calor es el verdadero enemigo y no el cable en sí. Monitorear la salud de tu equipo te permitirá reaccionar a tiempo antes de que pierda su autonomía.