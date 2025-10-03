Así puedes borrar los fallos de tu coche una vez que lo has reparado

A pesar de llevar un buen mantenimiento, nuestros vehículos pueden sorprendernos con una avería o fallo. Localizar estos y poder resolverlos es mucho más sencillo con la ayuda de un dispositivo OBD2. A menudo hemos hablado del uso de estos dispositivos para echar un vistazo rápido y tener todo a punto de cara a las vacaciones o un viaje largo. Además, estos son de gran ayuda, si se produce una avería inesperada.

Repara y borra los errores de tu coche con la ayuda de estos dispositivos

Cuando vamos circulando y se enciende en el salpicadero una luz de advertencia, debemos detener el vehículo de forma segura antes de que sea peor. Una luz naranja o roja en encendidas, significan que algo no va bien, pero no sabemos realmente qué es lo que le pasa al coche y cómo solucionarlo, Para ello, podemos echar mano de un dispositivo OBD2, el cual nos dará un código de error que podemos consultar, para conocer el alcance de la avería. A menudo estos códigos de error, podemos resolverlos nosotros mismos. Ya sea un cambio de bombillas o algo más complicado, aunque fácil de reparar por un usuario habilidoso. Resolver el problema, a menudo, no hace que el testigo desaparece del cuadro de mandos de forma automática. Por lo que es necesario borrar los códigos de error. Para ello, podemos utilizar un dispositivo ODBB, con el que realizar un escaneo del vehículo en busca de errores y posterior borrado. Estos son algunos de los dispositivos.

Allstric® Obd2 | Allstric

Si estás pensando en adquirir asequible el Allstric® Obd2, es una buena alternativa. Este nos proporciona un diagnóstico completo de nuestro vehículo en cuestión de minutos. Compatible con Windows, Linux, Android e iOS, cuenta con tecnología Bluetooth y más de 3000 definiciones genéricas de códigos. Permite leer y borrar códigos de error y restablecer la luz de motor, al mismo tiempo que nos ofrece información en tiempo real. Fácil de instalar y usar, nos ofrece información relevante como la temperatura del refrigerante y las emisiones de CO2 en tiempo real. Compatible con una amplia selección de marcas y modelos. Su precio es de 9,99 euros.

OBD Diagnosis Bluetooth ujinzhou | ujinzhou OBD2

Otra muy buena opción es el ujinzhou OBD2 Cuenta con Bluetooth 5.2 con el que la transmisión de datos es rápida y fluida. Nos proporciona diagnósticos completos e inteligentes. Es pequeño, compacto y fácil de instalar, compatible con iOS, Android y Windows, al mismo tiempo que puede hacer el escaneo desde el ordenador de abordo y ofrecernos información en tiempo real. Un dispositivo que podemos usar con más de 100 marcas y más de 100000 modelos. Cuenta con aplicación propia en la cual podemos seleccionar hasta 15 idiomas. El análisis de vehículo, además de los códigos de error, nos ofrece un flujo de datos continuo acerca de la temperatura, presión del colector, estado del sistema de carburante, entre otros. Su precio es de 31,99 euros

OBD2 Diagnosis ThinkOBD 500 | ThinkOBD

Por último, el ThinkOBD 500 nos ofrece diagnóstico multimarca compatible con protocolos OBDII/EOBD, Verificación de Smog/Prueba EVAP entre otros. Cuenta con pantalla LCD de 2,8 pulgadas, a través de la cual podemos acceder a todos los datos. Entre los que se encuentran los posibles códigos de error y su borrado, así como toda la información del vehículo. Cuenta con asistencia 24 horas y su precio es de 48,98 euros