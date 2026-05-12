Xiaomi lanza un antifaz que te masajea mientras duermes

A la hora de irse a dormir, cuantas más facilidades tengamos, más sencillo será conciliar el sueño. Y eso es algo a lo que sin duda contribuyen ciertos dispositivos intelgientes, como el que acaba de lanzar ahora Xiaomi. Un antifaz inteligente que es capaz de darnos eso que nos falta cuando llega el momento de la verdad, de tumbarse sobre la cama. Puede que parezcamos unos androides en busca de sueño, pero esta es una de las mejores compañías tecnológicas que nos podemos llevar a la cama, el nuevo antifaz de los chinos es sin duda un accesorio genial.

Nueva máscara Mijia

Esta es una vieja conocida de los seguidores de Xiaomi, porque la marca la ha lanzado ahora en un nuevo color, pero igualmente es un producto novedoso que estamos seguros que a más de uno le va a interesar tener en la cama. Esta llega en un nuevo color Light Sand, que desde luego es bastante elegante. Detrás de este antifaz, tenemos una interesante tecnología que nos ayuda a dormir mejor.

El antifaz inteligente de Xiaomi | Mijia

Su diseño curvo se adapta a nuestro rostro, para que no pase luz alguna mientras dormimos, algo que es esencial para que el sueño sea lo más reparador posible. El interior del antifaz ha sido diseñado para que los componentes nos dejen espacio sujficiente para que no presionen nuestros párpados y por tanto podamos descansar de la manera más cómoda posible.

Pero lo interesante, eso que nos atrae de la tecnología aplicada a un entorno doméstico, es lo que nos ofrece debajo del antifaz. En este caso nos ofrece funciones de masaje muy potentes, ya que cuenta con cuatro motores de vibración diminutos, que se pueden controlar de manera independiente, para que la sensación sea lo más real y reparadora posible.

El movimiento se ha diseñado para que el ritmo del masaje sea similar al de la presión que se suele hacer con los dedos alrededor de los ojos. Esos cabezales se han ocultado debajo de la parte acolchada del antifaz, de tal forma que no nos va a dejar marcas visibles en la piel. A la hora de profundizar en el masaje, es capaz de ofrecer compresión en caliente, con la capacidad de elegir entre dos niveles de temperatura diferentes.

Y como no podía ser de otra forma, podemos controlar su funcionamiento tanto de forma manual, como a través de la app Mijia de Xiaomi, que desde la pantalla del teléfono nos permite activar temporizadores para nuestras sesiones, pudiendo elegir entre 2 y 30 minutos. En la app podemos elegir hasta seis tipos de rutina de uso diferentes, como son los modos compresa térmica, siesta, vitalidad y refrescar. Un antifaz que se ha lanzado en China por unos 25 euros al cambio.