Teufel lanza en España un nuevo altavoz Bluetooth para disfrutar del aire libre

Con la llegada de la primavera muchos de nosotros comenzamos a pensar en planes al aire libre. Las buenas temperaturas y el solo son los mejores aliados para echar el día en una mullida pradera, ya sea urbana o en pleno campo. Y en todos esos casos, la música siempre es nuestra mejor compañía. Y contar con un altavoz Bluetooth a la altura es algo básico para disfrutar más si cabe de estos días y reuniones con familiares y amigos. Por eso Teufel ha lanzado ahora un nuevo altavoz con conectividad Bluetooth y sonido de primera.

Precio y disponibilidad

Se trata de un altavoz de alta gama, lo que quiere decir que su precio es elevado en consonancia para ofrecer un sonido de calidad y resistencia a los elementos. El nuevo Teufel MOTIV GO 2 se estrena en nuestro país por 229 euros. Está disponible en tres acabados, de color negro, blanco lavanda, que le da un toque elegante y fresco a la vez a su conjunto.

Teufel MOTIV GO 2 | Teufel

Ficha técnica del nuevo Teufel MOTIV GO 2

Este altavoz llega para ofrecernos un sonido potente con calidad, para lo que utiliza dos drivers de rango completo de alta precisión y dos radiadores pasivos. Gracias a ellos permite disfrutar de un sonido estéreo dinámico, equilibrado, con muchos matices y graves reforzados para darle un sonido robusto.

La tecnología Dynamore está disponible como opción, y nos permite expandir virtualmente la escena estéreo más allá de los límites físicos del dispositivo, logrando ese sonido más amplio espacial que da la sensación de flotar ante nosotros. La conectividad ofrece Bluetooth 5.3, el estándar para este tipo de altavoces, y además es compatible con audio de alta calidad.

Ya que puede reproducir el códec AAC que usan por ejemplo tanto Spotify como TIDAL, y que garantiza un sonido de alto nivel en todas las condiciones. El altavoz cuenta con botones físicos para controlar la reproducción, que además tienen unas dimensiones generosas. También podemos controlar esta reproducción desde la propia app de Teufel Go que podemos instalar en nuestro smartphone.

Como no podía ser de otra forma, la batería es uno de los aspectos esenciales y más importantes de todo altavoz Bluetooth portátil como este. Y con la batería que integra el nuevo Teufel, puede permanecer encendido hasta 15 horas de manera ininterrumpida con una carga completa, perfecto para un día entero de música al aire libre.

Es resistente a salpicaduras de agua y a chorros de esta, gracias a la certificación IPX5, por lo que no hay problema en usarlo al aire libre, incluso si cae lluvia muy fina sobre él. Y por supuesto es ideal para usarlo en entornos húmedos, normalmente poco amigos de la electrónica. Un aspecto que denota ese toque Premium de Teufel, es su construcción y acabado.

Ya que cuenta con un marco de aluminio resistente, que le da un toque muy premium a su aspecto. Mientras que su recubrimiento textil resiste arañazos y se limpia sin problemas tras un día al aire libre en entornos con polvo en suspensión.