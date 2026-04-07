Convierte tu Kindle en un cuaderno de estudio gracias a los recortes

Son muchas las funcionalidades ocultas en los libros electrónicos. Además de ser la mejor solución para la lectura, podemos convertir estos en una herramienta ideal para el estudio, solo exportando las notas y subrayados en nuestros libros preferidos, te contamos cómo.

Convierte tu Kindle Scribe, también en un cuaderno de estudio

Una de las prácticas más habituales es la de subrayar el contenido de un libro o un artículo que nos interesa. De manera que podemos remarcar un dato nos parece interesante o una fecha importante. Todos estos recortes y apuntes, a menudo se quedan olvidados y atrapados dentro del dispositivo, aunque existe una forma de exportar todos estos datos a través del correo electrónico o integrarlos en tu espacio de Notion.

Notas por correo | TecnoXplora

Para subrayar el texto que nos interesa solo tenemos que mantener pulsada la pantalla en el lugar donde se encuentra. Al hacerlo, aparece un manejador que nos ayuda a seleccionar todo el texto. Al mismo tiempo que se activa el menú flotante con las diferentes opciones, en este caso seleccionamos la opción de subrayar, la cual reconoceremos fácilmente como una letra con una línea debajo. Al pulsar veremos que el texto aparece ahora subrayado.

La forma más sencilla de exportar todos estos datos sin necesidad de conectar nuestro Kindle a otro dispositivo a través de cable es a través del correo electrónico. Para ello solo tenemos que abrir el libro o artículo en cuestión y seguir los siguientes pasos:

Desde la parte superior de la pantalla se accede a la barra de opciones de lectura.

Entre las opciones encontramos el bloc de notas lo identificamos como una página que simula un cuaderno en la esquina superior derecha.

lo identificamos como una página que simula un cuaderno en la esquina superior derecha. Pulsando sobre este, aparece la lista completa con todos los fragmentos del texto que previamente hemos resaltado.

del texto que previamente hemos resaltado. Para enviar todos los textos, debemos exportarlo s usando para ello el botón que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

s usando para ello el botón que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Veremos como abajo en la pantalla, nos ofrece la opción de enviar a nuestra cuenta de correo a la que tenemos vinculado el Scribe o enviarlo a otra cuenta.

Independientemente de nuestra selección, nos enviará un archivo pdf con el contenido que hemos seleccionado.

En este aparece un resumen completo en el que se incluye el número de notas, el texto subrayado y los capítulos en los que se encuentran, así como el contenido de las mismas. De manera que podemos copiar y pegar el texto en otra app si es necesario.

Accediendo al archivo desde el navegador del PC | TecnoXplora

Otro método de exportar el contenido de nuestros recortes, es conectarlo de forma física a través del cable de USB a un ordenador.

De manera que, tras conectarlo, tenemos que explorar el contenido de nuestro Kindle accediendo a la carpeta Raíz, donde encontramos la carpeta “ documents ”

donde encontramos la carpeta “ ” Donde debemos localizar un archivo con el nombre “my clipping.txt”

Al abrirlo desde nuestro ordenador encontramos todos y cada uno de los textos subrayados en orden cronológico , de todos los libros que hayamos consultado.

, de todos los libros que hayamos consultado. Ahora solo tenemos que copiar el texto y pegarlo en una nueva página de Notion y otra aplicación similar.

Cualquiera de estos dos métodos es muy útil, no solo para exportar los fragmentos que nos han parecido más interesantes, sino que además podemos compartirlo de una forma rápida y sencilla con otros usuarios.