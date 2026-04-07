Se filtra una nueva consola de Anbernic con un diseño que te dejará con la boca abierta

El mercado de las consolas retro no para de crecer, y aunque normalmente buscan recrear el aspecto de las videoconsolas más célebres de todos los tiempos, sobre todo cuando hablamos de portátiles, también hay mucho margen para la innovación. Eso es lo que parece estar explorando Anbernic, una de las firmas más activas en esto del juego retro, que cuenta con decenas de modelos en el mercado, y que ahora ha visto filtrado un nuevo modelo que nos ha dejado completamente descolocados. Ya que puede describirse como una mezcla de Gameboy con móvil Nokia de comienzos de siglo.

¿Es un modelo realmente de Anbernic?

Eso es lo que se preguntan en distintas publicaciones que hemos visto en redes sociales, donde podemos ver en un vídeo un dispositivo de la marca, o al menos eso es lo que aparece impreso en su cubierta. En el vídeo podemos ver en acción a esta consola con un diseño realmente sorprendente. Y es que es un híbrido de consola clásica con un diseño realmente innovador, y que a la vez recuerda a algunos dispositivos de la primera era de los teléfonos móviles, teníamos Nokia de formato cuadrado.

En este caso, el dispositivo tiene una pantalla cuadrada, que al girarse descubre un mando de control clásico, con una cruceta, cuatro botones con los colores típicos de Super Nintendo, así como botón Select, Star, y el que se suele usar en las Anbernic para entrar en el Menú, por lo que en este aspecto sí parece ser una consola de la marca. Lo más sorprendente es que en esa pantalla cuadrada parece residir un sistema operativo al más puro estilo Android.

Algo que se puede apreciar con el giro automático de la pantalla, que también nos hace pensar que cuenta con sensores de movimiento, que pueden detectar la posición de la pantalla, para adaptar la interfaz. Así que no parece una típica consola retro emuladora de la marca, sino algo más sofisticado. Desde luego el diseño no puede ser más original, y obviamente nos genera muchas dudas.

El logotipo de Anbernic no lo vemos solo en un lateral, sino también en la parte trasera de la consola, sobre el compartimento de la batería. En este aspecto nos recuerda a la RG35XXSP, que tiene forma de Gameboy Advance SP. Sobre si es una consola de esta marca, pondría la mano en el fuego sobre que sí lo es, otra cosa es que llegue a convertirse en algo real.

De momento de la consola no se sabe mucho más, solo que está apareciendo en redes en los últimos meses y semanas, y por tanto es evidente que algo se cuece con ella. Pero no hay nada oficial sobre su desarrollo o posible fecha de lanzamiento. Lo que sí parece es que en caso de ser una realidad, su desarrollo ya parece bastante avanzado en las fábricas chinas, por lo que no debería estar muy lejos su lanzamiento al mercado.