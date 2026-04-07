Xiaomi lanza una afeitadora con 3 meses de autonomía que se limpia sola

La firma china es conocida por tener uno de los ecosistemas de dispositivos inteligentes más grandes del planeta, si no es de hecho el más grande. Su gama de productos tiene una amplitud única, y nos permite disfrutar no solo de sus clásicos smartphones, sino de pequeños electrodomésticos como este. Una afeitadora que nos ofrece algo más, como funciones inteligentes de limpieza y también una enorme autonomía, que nos permitirá llevarla con nosotros sin recargar durante meses.

Características de la nueva Xiaomi Mijia Electric Shaver Pro Set

El corazón de esta afeitadora es el motor de levitación magnética. Este sistema permite alcanzar hasta 15.000 revoluciones por minuto. Esta potencia garantiza que no nos enfrentemos a los molestos y dolorosos tirones, incluso cuando la barba es especialmente densa o el vello es más grueso de lo habitual.

Xiaomi Mijia Electric Shaver Pro Set | Xiaomi

El diseño del cabezal cuenta con un sistema de cinco cuchillas con diferentes configuraciones de corte, diseñadas para atrapar el pelo en distintas direcciones. La afeitadora tiene un acabado metálico oscuro y una pantalla LED integrada que nos informa en tiempo real del estado de la batería y del modo de limpieza activo. Una afeitadora que por acabados no tiene nada que envidiar a uno de sus smartphones de la serie Ultra, transmitiendo una sensación muy premium.

El cuerpo de la máquina es resistente al agua con certificación IPX7, lo que nos facilita enormemente la limpieza bajo el grifo. Además, uno de los aspectos distintivos es que incluye una base de limpieza y carga que no solo recarga la energía del dispositivo, sino que esteriliza y seca las cuchillas automáticamente, algo que en el futuro evitará irritaciones cutáneas a largo plazo.

Lo más destacado desde luego es su autonomía, que promete aguantar hasta 90 días con una sola carga , siempre con un uso diario estándar. Se recarga mediante un puerto USB tipo C. Por tanto es una afeitadora que no necesita de recarga durante muchos meses. Ya que si no la usas a diario, la autonomía puede dispararse hasta mucho más, y puede ser el caso de muchos consumidores.

Una afeitadora que se ha lanzado de momento en China, donde su precio al cambio es de unos 65 euros, lo que no está nada mal para una de las afeitadoras más sofisticadas de la marca, y que seguro ofrece buenas prestaciones para el día a día del usuario medio. De momento no deberíamos esperar en España, aunque no sería la primera afeitadora en llegar a nuestras tiendas.

No obstante, seguro que a través de las tiendas chinas podremos importarla si queremos disfrutar ya de ella. Xiaomi ha vendido ya varios modelos de afeitadoras en España, aunque actualmente solo cuenta con un modelo con stock, la Xiaomi UniBlade Trimmer, que es una afeitadora de tres hojas con batería recargable. Parece que este nuevo modelo que se ha lanzado en China es de los más avanzados de la gama, por lo que tendría perfecta cabida en nuestro mercado, esperamos que sea así finalmente.