Este televisor portátil de 27" cuenta con conectividad 5G y Android
Un dispositivo similar a los que hemos conocido de Samsung o LG, pero con una gran diferencia, ofrece conectividad 5G.
No es el primer televisor de este tipo que conocemos, totalmente portátil, que se caracteriza por una batería recargable que permite llevarlo a cualquier rincón y disfrutar de todo tipo de contenidos con la máxima calidad, incluso al aire libre. Los hemos visto de LG o de Samsung, y ahora es la china ZTE la que lanza su propia versión de este tipo de Smart TV, con una funcionalidad que nos parece esencial, y es la conectividad 5G.
Un diseño portátil y todoterreno
Este televisor cuenta con una peana que lo hace muy fácil de transportar, esta no solo tiene ruedas para moverlo a cualquier sitio, sino que dentro de su peana encontramos una batería que permite usar el televisor incluso en lugares donde no hay un enchufe cerca. Esa es sin duda la característica diferencial que la hace especialmente perfecta para disfrutarla en cualquier sitio, como por ejemplo en el jardín, en ese lugar donde no llega la corriente.
Pero es que además es toda una Smart TV con resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Esta tiene una tasa de refresco de 100Hz, que nos permite disfrutar de juegos de alto nivel con un movimiento muy suave. Esta cuenta con una gama de colores muy rica, que incluye el 85% del NTSC, mientras que el brillo de 300 nits es más que suficiente para interiores, ya dudamos más cuando hablamos de exteriores.
La peana permite disfrutar de este televisor no sólo en horizontal, sino también en vertical, y además hablamos de un dispositivo que tiene un panel táctil, por lo que también se puede utilizar como una tableta gigante. Sobre todo si nos fijamos en las características similares a las de una tableta o smartphone que ofrece. Porque cuenta con un procesador de 8 núcleos, el Unisoc T8300.
Este viene acompañado de 6GB de memoria RAM, así como de 128GB de almacenamiento interno. Lo mejor de todo, es que además cuenta con conectividad 5G, esto quiere decir que podemos usarlo de manera totalmente independiente, sin necesidad de conectarse a un Wifi o a nuestro smartphone, como si estamos en mitad del campo, podrá reproducir contenidos de manera totalmente autónoma.
Además nos brinda conectividad Wifi de doble banda, Bluetooth 5, así como varios conectores físicos, como USB, HDMI 2.0 y tipo C. Incluso podemos conectarle un ratón o teclado para usarlo como un ordenador, desde luego no puede ser más completo. Para asemejarse a un dispositivo móvil, también tiene una cámara selfie de 8 megapíxeles, con la que podremos hacer videollamadas. Y el sonido se compone de dos altavoces de 5W y un subwoofer de 20W.
Por último la batería tiene una gran capacidad de 9500 mAh, que proporciona una autonomía de hasta 12 horas de reproducción, según las condiciones. Y todo a un precio bastante razonable, de 439 euros al cambio, de momento solo en China.
