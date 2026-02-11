PUEDE COMBINARSE CON MÁS ALTAVOCES
Xiaomi lanza un altavoz Bluetooth ultra compacto y resistente al agua
Este altavoz destaca por su pequeño tamaño y gran potencia, además se puede combinar con hasta otros 10 altavoces.
Aunque ahora mismo nos cueste recordar un día soleado desde que hemos comenzado 2026, lo cierto es que en las próximas semanas poco a poco nuestros jardines van a ir recuperando su esplendor de cara a la primavera. Y será el momento de comenzar a disfrutar de esos espacios al aire libre, donde podemos disfrutar de nuestra música favorita con un embriagador aroma a hierba recién cortada. Para esos momentos, lo mejor es llevar encima un altavoz Bluetooth que podamos guardar incluso en un bolsillo y sea resistente a esos elementos a la intemperie. Para esos casos, el nuevo altavoz de Xiaomi es perfecto.
Ficha técnica del nuevo Xiaomi Bluetooth Speaker Essential
Xiaomi ha lanzado este nuevo altavoz a nivel global, lo que quiere decir que dentro de poco lo tendremos a la venta en España, aunque de momento ignoramos cuál va a ser su precio. Hablamos de un altavoz que destaca por un diseño ultra compacto, cabe prácticamente en la palma de la mano, y tiene una práctica tira que podemos utilizar a modo de asa cómodamente para transportarlo.
Este altavoz tiene un tamaño de 1,5 pulgadas, y una potencia de 5W, lo que es más que suficiente para su diseño compacto. Nos ofrece unos bajos potentes, gracias al gran radiador que reproduce frecuencias graves ricas y voces muy naturales. Con ellos podemos disfrutar de cada estilo de música con la mejor calidad. El diseño de este altavoz nos recuerda a los Nest Mini de Google, con una malla textil que lo recubre todo.
En sus bordes cuenta con una botonera que nos permite encenderlos o ajustar la conectividad Bluetooth. Sus creadores aseguran que es ultra ligero, de hecho su peso es el equivalente a llevar una manzana con nosotros. La autonomía es clave en estos dispositivos, y en este caso, el altavoz de Xiaomi cuenta con una batería de 1000 mAh, que es capaz de mantener encendido el altavoz durante 10 horas, lo que no está nada mal, y nos permite disfrutar de música durante varios días, o durante una larga noche.
Es resistente a los elementos, gracias a una certificación IP66, que lo hace resistente tanto al agua como al polvo en uno de sus rangos más elevados. Da igual si le llueve encima, o coge mucho polvo, seguirá funcionando sin más novedad. Una función muy útil es el emparejamiento múltiple, que permite conectar dos altavoces iguales para disfrutar de una experiencia estéreo. Otra función genial es que podemos convertirlo en el altavoz de un portátil directamente mediante una conexión USB tipo C.
Gracias a la última conectividad Bluetooth 6, puede conectarse a un total de 10 altavoces para amplificar su sonido. Y como no, podemos usarlo como un manos libres, porque al contar con micrófono, nos permite responder llamadas y hablar sin necesidad de tener el teléfono en la mano.
