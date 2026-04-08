HP lanza su PC encapsulado dentro de un teclado en España

Hace unas semanas, con el CES 2026, nos hacíamos eco de un sorprendente ordenador de sobremesa, que lejos de tener el tradicional aspecto de torre, se encuentra integrado dentro de un teclado. Esto obviamente reduce al mínimo el número de elementos que debemos mantener en el escritorio para poder trabajar día tras día. Ahora este innovador PC llega a España para ofrecernos unas prestaciones de mucho nivel a pesar de su original factor de forma.

Precio y disponibilidad

El nuevo PC integrado en el teclado tiene un precio en España de 1029 euros, por lo que aunque no se trata de un ordenador barato, sí que se posiciona con un coste razonable para un uso profesional diario.

HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC | HP

Un PC único dentro de un teclado

Sin duda es el factor de forma lo que nos parece más original y práctico en este dispositivo. Y es que dentro de un teclado que pesa 750 gramos se aglutina toda la electrónica necesaria para poder disponer del potencial de un ordenador de sobremesa completamente funcional. Cuenta con un procesador AMD Ryzen AI Serie 300, que es capaz de ofrecer un rendimiento para IA de 50 TOPS gracias a su NPU integrada, por lo que viene integrado con la IA de Copilot.

Dentro de este teclado se integran también micrófonos y altavoces duales, y ofrece la posibilidad de añadir una batería integrada opcional, para que podamos usarlo como un ordenador portátil, conectándolo a un monitor sin necesidad de tener cerca un enchufe. Se trata de un PC orientado a la empresa y el uso profesional, con sistemas de seguridad reforzada.

Como HP Wolf Security for Business. El ordenador llega con Windows 11 como sistema operativo integrado. Y la conectividad es muy completa, ya que ofrece un potente puerto Thunderbolt 4 de hasta 140 W de potencia. Esto permite transferir datos y vídeo a una gran velocidad de 40 Gbps utilizando un solo cable.

Un PC que cuenta con todos los puertos necesarios para utilizarlo como un PC común, para un teclado, ratón, y otros accesorios o periféricos que utilicemos en el día a día. Por tanto estamos ante un teclado que viene acompañado de un ratón a juego, en color negro, y que no aparenta integrar en su interior tanta tecnología como para albergar todo un PC de sobremesa.

Lo que es evidente es que eso solo lo intuimos en el momento que cogemos el teclado con la mano, que es cuando notamos que el peso adicional tiene que ver con todo ese hardware. Aunque es un ordenador perfecto para uso individual en espacios reducidos, como un pequeño escritorio en casa, en una habitación o salón, también puede ser perfecto para grandes corporaciones que buscan escritorios dinámicos y con pocos elementos en sus oficinas, sin renunciar al potencial de un PC de sobremesa de 2026.