Comparamos el nuevo Kindle con su anterior generación, ¿qué cambia?

Uno de los e-readers más populares entre los usuarios es el Amazon Kindle, un modelo ya veterano que sigue adaptándose a los tiempos y que no solo se renueva por fuera, sino también por dentro. A continuación te contamos cómo ha cambiado el Kindle básico y las diferencias con su modelo predecesor.

Kindle Básico de 2024 frente al modelo de 2026

El nuevo Kindle llega con un rediseño integral, comenzando por su aspecto exterior, en el que destaca la pérdida del pequeño escalón que encontrábamos entre el marco y la pantalla presente en el modelo de 2024. La pantalla se encuentra totalmente al ras, consiguiendo un acabado plano, como el que presenta la gama Paperwhite. Además de su mejorado aspecto, contribuye a mantener la limpieza del dispositivo, evitando la acumulación de polvo y otros residuos.

Nuevo Kindle de 2026 | Amazon

A esto debemos añadir una mayor presencia del color, además del clásico grafito y el verde agua, se incorporan nuevos colores como el Morado nube y el Azul alpino, lo que le da un aspecto más moderno y refinado. Al mismo tiempo que conseguimos un lector más ligero y compacto, lo que se traduce en una mayor ergonomía y un agarre más cómodo.

Un cambio que no solo afecta a su exterior, ya que también ha sufrido novedades importantes con un cambio de procesador que otorga una mayor fluidez, con un aumento de velocidad en el pasado de página entre un 25 y un 30% si lo comparamos con su homónimo de 2024.

Otro de los aspectos clave que han sufrido mejoras es el panel, el cual ahora es menos azulado y más neutro, en el que el contraste y el brillo se han incrementado para mejorar la lectura, gracias a las mejoras en el sistema de iluminación integrado. Aunque sigue prescindiendo de un ajuste reservado para modelos superiores, como es la luz cálida ajustable.

No todo ha cambiado con respecto a la generación de 2024, algunas características clave, como el tamaño de pantalla, el cual sigue siendo de 6 pulgadas y resolución de 300 ppp, o la capacidad de almacenamiento, la cual se mantiene en 16 GB. Tampoco lo ha hecho la presencia del modo oscuro, con la cual se mantiene la excelente autonomía que raya las seis semanas que siguen estando intactas. Cómo la certificación de resistencia al agua, puesto que carecen de esta.

Una nueva generación con la que se hace patente el compromiso de evolución y liderazgo en el mercado. Con un dispositivo básico con prestaciones de dispositivos de gama media. Un cambio que supone un incremento de precio en su lanzamiento si lo comparamos con su predecesor, pero que merece totalmente la pena pagar.

Por lo que, si estás buscando una mayor velocidad de procesamiento en un dispositivo ligero y moderno, el modelo de 2026 puede ser la solución. En cambio, si no es un problema, es diseño tradicional y buscas la máxima economía, el Kindle de 2024 es la mejor elección.