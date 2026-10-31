Ajustes para tu timbre inteligente que pueden evitar problemas con tus vecinos

Una de las marcas referentes en el sector de la seguridad es Yale, gracias a su amplia experiencia en cerraduras de seguridad e inteligentes de alta gama. En el segmento de los hogares, la integración con otras soluciones inteligentes puede ser la solución para blindar la entrada a nuestra casa. Para ello contamos con timbres inteligentes con video como el Timbre Inteligente con Video Yale, el cual además es compatible con Samsung Smarthings.

Control y privacidad: descubre sus mejores ajustes

Instalar un timbre inteligente en la puerta de casa es quizás una de las decisiones más inteligentes que podamos tomar, sobre todo si pasamos gran parte del día fuera de casa. Estos nos ofrecen la oportunidad de saber quién llama y atender a nuestros visitantes sin necesidad de estar en casa.

Opciones de privacidad | TecnoXplora

Este tipo de dispositivo suele suscitar controversia entre los vecinos que piensan de forma errónea que el hecho de estar permanentemente conectados implica vulnerar la privacidad. Una creencia totalmente equivocada, ya que las opciones de configuración son muy amplias y nos permiten decidir cuándo y cómo estará el timbre activo en cada momento.

La privacidad es uno de los aspectos más valorados por los usuarios; por ello, las apps incluyen herramientas para gestionar y mantener la discreción en todo momento. Una de estas es el “modo privacidad”, con el que, al ejecutarlo, el timbre suspende la transmisión tanto de los de la vista en directo como de los clips por detección de movimiento, si ambos están activos y configurados. De manera que, aunque el timbre sigue estando activo para recibir a los visitantes, evitamos las constantes notificaciones, sobre todo cuando hay mucho movimiento en el descansillo.

El timbre cuenta con otras opciones, con las cuales podemos automatizar la activación de este modo de forma inteligente, con lo que no tenemos que estar pendientes de activar y desactivar esta opción dependiendo de cada momento y así evitamos olvidos innecesarios.

Funciones como “llegando & saliendo” permiten activar o desactivar en función de dónde nos encontramos, a través de la geolocalización de nuestro móvil, de manera que el sistema reconoce cuando estamos en casa o no, ajustando el estado del timbre a cada momento de forma automática.

También podemos establecer horarios y programaciones para activar las notificaciones de la cámara. Estableciendo franjas horarias en las que esta esté en reposo u operativa. Respetando nuestros hábitos de descanso y proporcionando una mayor tranquilidad.

Gracias a la integración con SmartThings de Samsung podremos incluso revisar las imágenes o saber quien llama a la puerta en los dispositivos de la marca compatibles con pantalla, como frigoríficos o televisores, sin necesidad de acudir al móvil.

Del mismo modo que podemos recibir notificaciones y llamadas directamente en todos los dispositivos vinculados a nuestra cuenta del ecosistema Samsung. Además, tenemos la opción de programar acciones conjuntas con otros dispositivos compatibles, de manera que podremos coordinar la seguridad, por ejemplo, encendiendo las luces cuando llamen al timbre, lo cual dota a este de funciones extras.