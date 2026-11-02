Gafas XR de gran calidad para disfrutar de un cine virtual donde quieras

¿Te imaginas poder disfrutar de una película en una pantalla de más de 200 pulgadas mientras viajas en tren o avión? Pues es precisamente lo que ofrecen las gafas XR, unos dispositivos que están ganando cada vez más popularidad gracias a su capacidad para convertir prácticamente cualquier lugar en una sala de cine personal.

Y lo mejor es que ya no necesitas llevar un enorme visor de realidad virtual para disfrutar de esta experiencia. Los últimos modelos tienen un diseño muy parecido al de unas gafas de sol convencionales, incorporan pantallas Micro-OLED de gran calidad y permiten conectarse a móviles, ordenadores y otros dispositivos compatibles.

Además, algunos modelos cuentan con tecnologías de seguimiento espacial que mantienen la pantalla virtual fija frente a ti, sistemas de sonido desarrollados junto a fabricantes de audio de prestigio y funciones para disfrutar de películas en tres dimensiones. Así que no te pierdas este recopilatorio con las mejores gafas para ver películas o series.

RayNeo GT Max: un cine de hasta 307 pulgadas

Comenzamos con las RayNeo GT Max, una de las gafas XR más completas que encontrarás. Y es que estas gafas destacan por ofrecer una pantalla virtual de 267 pulgadas en su configuración predeterminada, que puede ampliarse hasta las 307 pulgadas.

Para conseguirlo, RayNeo apuesta por dos paneles Micro-OLED de 0,6 pulgadas con resolución Full HD por ojo, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo percibido de hasta 1.200 nits en determinados modos de visualización. También ofrecen un contraste de 200.000:1 y una cobertura del 98 % del espacio de color DCI-P3.

Lo mejor es que también ofrece seguimiento espacial 3DoF, que permite mantener la pantalla virtual fija en una posición mientras mueves la cabeza Tampoco falta un sistema de cuatro altavoces ajustado por Bang & Olufsen, con audio espacial y un modo de escucha discreta para reducir las fugas de sonido. Por último, las RayNeo GT Max pesan tan solo 78 gramos y están disponibles en tres tamaños según la distancia interpupilar. Si te interesan, están disponibles en Amazon.

VITURE Beast

Como segunda opción, las VITURE Beast son una gran alternativa a las RayNeo GT Max, aunque cuestan 200 euros más. Unas gafas que cuentan con pantallas Micro-OLED con una resolución de 1.920 × 1.200 píxeles, tasa de refresco de hasta 120 Hz, un brillo percibido de 1.250 nits y un campo de visión de 58 grados.

Con estas características, las gafas permiten disfrutar de una pantalla virtual equivalente a 174 pulgadas situada a cuatro metros de distancia. ¿Lo más curioso? Su sistema de oscurecimiento electrocrómico.

Para ello, las lentes cuentan con nueve niveles de ajuste, por lo que puedes modificar su transparencia para reducir la entrada de luz ambiental. Algo especialmente práctico cuando quieres ver una película en una habitación iluminada. También las puedes encontrar en Amazon.

RayNeo GT

Volvemos al catálogo de RayNeo para hablar de las RayNeo GT, una versión más económica y ligera que las GT Max, pero que mantiene muchas de sus características más interesantes. Y a un precio de 319 euros.

RayNeo GT | RayNeo

En este caso encontramos una pantalla virtual de 201 pulgadas en su configuración predeterminada, ampliable hasta las 231 pulgadas, suficiente para disfrutar de una experiencia cinematográfica de gran tamaño. Las gafas incorporan dos paneles Micro-OLED con resolución de 1.920 × 1.080 píxeles por ojo, una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y un brillo percibido que puede alcanzar los 1.200 nits.

Además, presumen de seguimiento espacial 3DoF nativo, por lo que también permiten mantener la pantalla virtual fija en una posición determinada. Lo mejor es que el apartado sonoro vuelve a estar firmado por Bang & Olufsen, con cuatro altavoces integrados que permiten disfrutar del contenido sin necesidad de utilizar auriculares externos.

XREAL One Pro

Cerramos este recopilatorio con XREAL, otro de los referentes a la hora de comprar unas gafas XRE para ver contenidos multimedia. Y sus XREAL One Pro no te decepcionarán en absoluto.

Para empezar, cuentan con paneles Sony Micro-OLED de 0,55 pulgadas que ofrecen resolución Full HD por ojo, una frecuencia de refresco de hasta 120 Hz y un brillo percibido de 700 nits.

Su campo de visión alcanza los 57 grados, lo que permite disfrutar de una pantalla virtual de hasta 171 pulgadas en el modo convencional. También cuentan con modos de visualización ultraanchos para otros usos. Y si eres de los que valoran especialmente el sonido cuando disfrutas de una buena película, te gustará saber que estas gafas cuentan con un sistema de audio ajustado por Bose. ¿Su precio? 699 euros.