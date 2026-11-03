Casio lanza nuevos anillos en España con el aspecto de sus relojes vintage

Sin duda alguna, es uno de los formatos más sorprendentes que nos puede ofrecer Casio. No son los primeros anillos que conocemos de este tipo, y mal no le debe haber ido a la firma nipona, porque ha lanzado nuevos modelos que, una vez más, rememoran el diseño de sus relojes más icónicos. Vamos a conocer los detalles sobre estos nuevos anillos, que sin duda alguna nos brindan una manera diferente de vestir los wearables de Casio, los relojes digitales que durante tantos años hemos llevado en la muñeca.

Nuevos Casio A168

Se trata de dos nuevos modelos de anillos de Casio, como son los CRW-002D-1A y el CRW-002G-9A. Como se puede ver en las imágenes, son anillos que tienen el aspecto icónico de los relojes digitales de Casio, pero en un tamaño reducido, proporcional al de nuestros dedos, lo que desde luego los hace un gadget vistoso y divertido de vestir. Y eso sí, no se trata de un anillo inteligente al estilo Oura, sino de un reloj integrado en un anillo.

Nuevo Casio CRW-002D-1A | Casio

Es en realidad una miniatura de los relojes de Casio, y que cuenta con una pantalla LCD de siete segmentos. Esta nos ofrece las funciones habituales de estos relojes, como son el calendario automático, el cronómetro de 1/100 de segundo y también ofrece funcionalidad de doble hora. El reloj está construido en acero inoxidable mezclado con resina. Tienen vidrio mineral en la pantalla y resistencia al agua suficiente para el uso que podemos hacer en el día a día.

Tiene una función interesante, llamada Time Flash, que precisamente destaca porque un LED blanco se enciende a determinadas horas a modo de notificación. Es algo visual que puede que a algunos usuarios no les aporte mucho. El reloj se alimenta de una pila SR621SW, que proporciona una autonomía de dos años, y que, como en el resto de relojes de la marca, se puede cambiar con relativa comodidad y de manera sencilla.

El anillo llega con un diámetro de 20 mm, que es equivalente a una talla estadounidense de 10.5. En definitiva, un anillo muy compacto, pero que destaca por ese aspecto y funcionalidad real de reloj digital de Casio. Este anillo se ha lanzado también en España con un precio de 119 euros, pero curiosamente ya está agotado en la página oficial de Casio. Mientras que la versión dorada estará disponible más adelante, no se especifica la fecha, y tiene un precio algo más elevado de 139 euros.