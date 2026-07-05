Qué es y cómo utilizar la nueva función beta Lista mezclada de Spotify

Spotify sigue sumando funciones para que sus listas de reproducción sean algo más que una simple sucesión de canciones. Y una de las más interesantes que ha empezado a llegar en fase beta es Lista mezclada, una herramienta para añadir transiciones fluidas y personalizables entre temas, como si la playlist estuviera mezclada por un DJ.

De esta manera, abres una lista que hayas creado, activas la opción Mezclar y Spotify analiza las canciones para aplicar transiciones entre ellas. Además, la app muestra información como el BPM, es decir, las pulsaciones por minuto, y el tono de cada canción, dos datos que sirven para entender cómo se puede pasar de un tema a otro sin que parezca que la música se ha cortado de golpe.

Es una función de lo más útil si sueles usar Spotify en fiestas, en el coche, entrenando o simplemente cuando quieres que una lista tenga más continuidad. En vez de terminar una canción y empezar otra sin más, la plataforma puede hacer que ambas se fusionen durante unos segundos, jugando con el volumen, la ecualización y algunos efectos.

Cómo crear una lista mezclada en Spotify

De momento, Spotify indica que Lista mezclada está disponible para usuarios Premium, por lo que no todos van a poder disfrutarla igual. Además, si compartes una lista mezclada con alguien que usa la versión gratuita, esa persona podrá escuchar la playlist, pero se reproducirá como una lista normal, sin las transiciones personalizadas.

Crear lista mezclada en Spotify | Spotify

Crear una lista mezclada es bastante sencillo, y puedes hacerlo tanto desde el móvil como desde el ordenador. Eso sí, hay un requisito importante: tiene que ser una lista que hayas creado tú.

Abre Spotify en tu móvil o en el ordenador.

Entra en una lista de reproducción que hayas creado.

Pulsa en la opción Mezclar.

Spotify aplicará transiciones automáticas a todas las canciones de esa lista.

Verás datos como el BPM y el tono de cada canción.

Reproduce la lista para comprobar cómo enlaza un tema con el siguiente.

Una vez activada, la lista dejará de comportarse como una playlist tradicional y pasará a tener esas transiciones automáticas entre canciones. Y lo mejor es que no tienes que tocar nada más si no quieres: Spotify puede encargarse de todo de forma automática.

Cómo editar las transiciones de una lista mezclada

Par sacarle má partido, Spotify permite cambiar varios parámetros para que cada transición tenga el estilo que prefieras. Eso sí, no podrás editar las transiciones si estás usando el modo sin conexión.

Para personalizar una transición, sigue estos pasos:

Entra en la lista mezclada.

Selecciona la fila de transición que quieras editar.

Se abrirá una ventana con diferentes controles.

Ajusta el volumen para decidir cómo baja una canción y cómo entra la siguiente.

Modifica la EQ para trabajar las frecuencias altas, medias y bajas durante la transición.

Añade efectos si quieres darle un toque más marcado a la mezcla.

Pulsa en Guardar para aplicar los cambios.

Dentro de las opciones de volumen, Spotify permite jugar con la forma en la que una canción desaparece y la siguiente empieza a sonar. La EQ, por su parte, sirve para que las frecuencias no choquen entre sí y la mezcla resulte más limpia. Y en el apartado de efectos encontramos filtros de pasa-bajo y pasa-alto, pensados para que determinadas frecuencias entren o salgan de manera gradual. Te recomendamos que explores un poco las opciones que ofrece, porque es una función que puede darte mucho juego.