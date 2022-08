Soluciona cualquier problema en el Apple Watch siguiendo estos pasos

Te puede gustar más o menos la compañía con sede en Cupertino, pero nadie puede negar que el Apple Watch es actualmente el mejor reloj inteligente que puedes comprar en el mercado.

Cada generación del reloj inteligente de Apple supera al anterior gracias a todas las novedades que implementa el fabricante americano para seguir marcando la diferencia con cualquiera de sus rivales.

Y si no fuera porque el Apple Watch no es compatible con Android el volumen de ventas de este dispositivo sería todavía más grande. Aunque eso no significa que esté wearable sea perfecto ya que a veces puede sufrir algún que otro error cuando lo tienes vinculado a tu iPhone.

Soluciona los principales problemas con el Apple Watch

Es muy probable que en algún momento este reloj inteligente haya dejado de monitorizar tu actividad física diaria, o que el podómetro no funcione como debería y notes que estás dando muchos más pasos de los reflejados en la aplicación del Apple Watch.

Los motivos por los que el reloj inteligente de Apple está fallando pueden ser muy variados. Es probable que la sincronización con el teléfono no esté funcionando como debería o que alguna actualización en el sistema operativo de este smartwatch de la firma con sede en Cupertino haya provocado algún error puntual.

Cómo ver vídeos de YouTube en tu Apple Watch | Unplash

Por suerte, es bastante fácil solucionar cualquier problema que tengas con el Apple Watch si sigues estos pasos que te vamos a indicar más adelante. Para ello, lo primero que debes hacer es desvincular tu reloj del iPhone.

Abre la app del Apple Watch en el teléfono y pulsa sobre el botón de información representado por una “i”.

Ahora, verás que se abre un menú con diferentes opciones. Pulsa en Desvincular Apple Watch.

Ahora, solo faltará que esperes unos segundos para que finalice el proceso. Solo faltará que vuelvas a emparejar el Apple Watch con tu teléfono para ver si los problemas que habías detectado han desaparecido y el reloj funciona con normalidad.

Si no es así, no tendrás más remedio que restaurar el Apple Watch para dejarlo en los valores de fábrica. La ventaja es que tu reloj inteligente funciona da como si lo acabas es de sacar de la caja pero perderás todos los datos de configuración que hayas hecho previamente. Aunque tampoco tendrás que preocuparte demasiado por estas pecto ya que cuando vinculas tu cuenta con el reloj inteligente de Apple automáticamente se sincronizarán todas las métricas y opciones de configuración que previamente hayas guardado.

Para ello, primero deberás desvincular tu Apple Watch siguiendo los pasos que te hemos indicado antes. Ahora, entra en la Configuración del Apple Watch desde el mismo teléfono y busca la opción Restablecer. Pulsa sobre ella y dale a Borrar todo el contenido y la configuración.

Tendrás que introducir la contraseña de tu reloj y esperar a que todo el proceso finalice. Una vez haya acabado, ya podrás volver a vincular tu smartwatch con el iPhone. Si tras esto sigue fallando, mucho nos tememos que tendrás que acudir a un servicio técnico ya que el problema podría ser de hardware.

SEGURO QUE TE INTERESA