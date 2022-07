Qué hacer si tu Apple Watch no muestra las notificaciones

El Apple Watch tiene el honor de ser el reloj más vendido a nivel mundial. Un dispositivo que presume de un diseño exquisito junto a unas prestaciones fuera de toda duda. Y ojo, que la próxima generación podría incluir un modelo todoterreno que resista golpes y caídas sin despeinarse.

Pero aunque el Apple Watch es un smartwatch de lo más completo, y al que no paran de añadir funciones para que le puedas sacar el máximo partido, no está exento de fallos y problemas. Y si tienes un reloj inteligente de la compañía con sede en Cupertino, sabrás que no hay nada más molesto que no recibir notificaciones.

Hablamos de una de las funciones más interesantes de los relojes inteligentes: el poder responder mensajes sin sacar el teléfono del bolsillo. ¿Tienes problemas con las notificaciones en tu Apple Watch? Tranquilo, veamos cómo se puede solucionar.

Cómo resolver los problemas de notificaciones de tu Apple Watch

Para empezar, queremos decirte que el tutorial que verás más adelante es válido para todas las versiones del Apple Watch. De esta manera, no importa si tienes la última generación o modelos anteriores del reloj inteligente de la firma americana, en cualquier caso podrás seguir este tutorial para solventar los problemas con las notificaciones.

Apple Watch | Unplash

A algunos usuarios les ha pasado que por utilizar determinada esfera en su reloj inteligente las notificaciones dejaban de llegar. Parece que tiene que ver con un problema en el diseño de la esfera, por lo que te recomendamos cambiar a otra, o poner la original, y ver si solucionas el problema.

Si el problema persiste, el siguiente paso que debes hacer es reiniciar tu reloj inteligente. Para ello, mantén pulsado el botón lateral del Apple Watch hasta que aparezca un mensaje indicándote si quieres reiniciar el dispositivo.

Mucho nos tememos que, si los problemas persisten, no tendrás más remedio que restablecer tu Apple Watch. Para ello, deberás seguir estos pasos.

Primero, pulsa el botón lateral del Apple Watch y la corona digital durante 10 segundos.

Verás que aparece el logototipo de la manzana mordida, en este momento puedes soltar los botones.

Por último, espera a que el proceso termine y vuelve a configurar tu Apple Watch.

Si con estos pasos no has resuelto el problema de las notificaciones en tu reloj inteligente, no quedará más remedio que acercarte a una tienda de Apple para que el servicio técnico se encargue de solucionar este problema.