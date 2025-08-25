La tableta Samsung Galaxy Tab S10 Lite ya es oficial: llega la próxima semana a España

Después de numerosas filtraciones, Samsung ha anunciado hoy oficialmente su nueva tableta de alta gama asequible, la más barata de los Galaxy Tab S, que se estrenará en unos días en nuestro país. La Samsung Galaxy Tab S10 Lite ya es una realidad, y es una tableta que nos ofrece unas características de primer nivel para una tableta que no será especialmente cara, al menos eso esperamos, ya que Samsung no lo ha desvelado oficialmente aún. Una tableta que sin duda será una de las estrellas de esta vuelta al cole y al trabajo desde las apacibles vacaciones del mes de agosto.

Disponibilidad de la Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung ha anunciado que su nueva tableta será una realidad en España el próximo 5 de septiembre, por lo que el viernes de la próxima semana conoceremos el precio con el que se estrenará, y que a día de hoy es una incógnita. Pero si nos fijamos en el de su predecesora, se debería mover entre los 399 euros y los 499 euros, según las variantes con las que cuente.

La nueva Samsung Galaxy Tab S10 Lite | Samsung

Ficha técnica de la Samsung Galaxy Tab S10 Lite

La nueva tableta de Samsung llega para posicionarse en lo más alto de la gama alta, de hecho será el modelo más accesible de las tabletas de alta gama de los asiáticos. Tiene una pantalla de 10,9 pulgadas, que ofrece tecnología Vision Booster, y un brillo de 600 nits que permite ver los contenidos de forma nítida también en exteriores, con luz natural. La luz azul se atenía para reducir su emisión y que nos fatigue menos su uso.

El procesador de esta tableta es un Exynos 1380 de Samsung, que viene acompañado de 6 GB u 8 GB de memoria RAM, así como 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno, que serán ampliables mediante tarjetas microSD hasta los 2 TB. Por tanto, es una tableta potente en todos los sentidos. Destaca por un aspecto importante, llega con compatibilidad con S Pen, el característico lápiz inteligente de los coreanos. Con él podemos ilustrar o escribir a mano e incluso editar archivos PDF fácilmente, alzada con una precisión sin precedentes en una tableta de esta gama.

La batería es de 8000 mAh, y viene con una carga superrápida, según Samsung. Aunque sabemos que eso quiere decir que no será superior a los 45 W, que es lo que nos ofrecen los tops de gama de la marca coreana. La cámara de fotos trasera de esta tableta es de 8 megapíxeles, mientras que delante se trata de un sensor de 5 megapíxeles, lo mínimo que podemos esperar de una tableta como esta. Llegará con altavoces estéreo de 1.6 W de potencia. Un modelo que se estrenará la próxima semana en España en tres colores, como son Gris, Gris claro y Rojo, sin duda este último color bastante llamativo.