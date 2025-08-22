El MagSafe de Google se llama PixelSnap, y cuenta ya con estos accesorios para los Pixel 10

Esta semana Google ha presentado sus nuevos Pixel 10. Se trata de sus móviles de gama alta, que este año han llegado con una interesante novedad, que nos parece todo un acierto. Muchos habrán visto en ellas una copia de MagSafe, y puede que lo sea, pero desde luego es algo que nos parece muy interesante para un gran número de usuarios, que pueden ahora cargar sus dispositivos de una manera más cómoda. Concretamente, nos permite cargar los dispositivos de manera inalámbrica y magnética.

Los accesorios PixelSnap que llegan con los Pixel 10

Este nuevo sistema de carga de Google básicamente es compatible con la carga inalámbrica Qi2, pero lo adaptan a un método de carga que se parece bastante al de Apple. Al igual que este, se vale de unos aros magnéticos que posicionan de forma automática al cargador en la parte trasera del teléfono. De esta manera, con solo acercar el Pixel 10 al accesorio, se adhiere al cargador para que comience de inmediato la carga sin necesidad de cables.

Cargador PixelSnap | Google

Estas conexiones inalámbricas pueden proporcionar 15 W de potencia al Pixel 10 y Pixel 10 Pro, mientras que en el caso del Pixel 10 Pro XL esta sube hasta los 25 W, por lo que será moderadamente más potente en este caso. Y son varios los accesorios que ya cuentan con esta tecnología y que Google tiene listos para poder estrenar con los nuevos teléfonos de la marca californiana.

Y es que no solo tenemos cargadores, sino otros accesorios como anillos que sirven como soporte de mesa para el teléfono, o simplemente para mejorar su agarre. Actualmente, tenemos fundas disponibles con esta tecnología, estas muestran el aro en la parte inferior, pero en el exterior no da pistas de que sea compatible con PixelSnap, aunque sí que nos permite cargar de forma inalámbrica.

También hay fundas transparentes donde sí que se adivina el anillo magnético que nos permite hacer este tipo de carga. Lo mismo ocurre con el cargador con soporte, que nos permite colocar el teléfono de pie sobre la mesa, mientras que se carga sin necesidad de cables. El anillo de soporte nos ofrece un funcionamiento similar, tanto para dejarlo sobre la mesa como para agarrarlo mejor.

También hay un cargador PixelSnap, el más sencillo de todos, que se limita a un factor de base en forma de anillo sobre el que podemos descansar el teléfono mientras se carga. Incluso hay una cartera magnética que se adhiere a la parte trasera del teléfono, y que nos permite también llevar varias tarjetas bancarias como si de una cartera se tratara. De todas formas, en teoría, la tecnología PixelSnap debería ser compatible con cualquier cargador inalámbrico Qi2.