Xiaomi lanza una cámara inteligente y asequible con Wifi ultrarrápido

Los asiáticos han presentado una nueva cámara de seguridad, o Wifi, como queramos denominarla, que viene para ofrecernos una conectividad realmente rápida. Y es que este es uno de los aspectos clave de cualquiera de estas cámaras, ya que de ello depende que la capacidad de la cámara para poder guardar y transmitir los vídeos grabados con una mayor calidad, con una resolución elevada. Vamos a conocer todas sus características, porque son realmente interesantes.

Ficha técnica de la Xiaomi Smart Camera C201

Esta es la nueva cámara que ahora ha lanzado la firma china a nivel global, al menos de momento ha aparecido en su web oficial, pero sin dar detalles sobre disponibilidad o precio, por lo que nos tocará esperar un poco de tiempo todavía. No obstante, lo que sí conocemos ya son sus excelentes prestaciones, a pesar de que presuntamente llegará con un precio muy accesible que probablemente se mueva alrededor de los 30 o 40 euros.

Xiaomi Smart Camera C201 | Xiaomi

Esta cámara llega con una conectividad Wifi 6 de última generación, que es de las más rápidas de mercado. Si el router o nuestro smartphone son compatibles con ella, podemos tener la garantía de que la transferencia de vídeos o precisamente el vídeo en directo se llevará a cabo de forma rápida y sin cortes, al tener una mayor capacidad para transportar más datos en el mismo tiempo.

Por lo demás, nos ofrece una buena calidad, con capacidad para grabar vídeo y transmitir en resolución 1080p, o Full HD, más que suficiente para la pantalla de nuestros smartphones. Una cámara que gracias a la IA puede reconocer si delante hay una persona o mascota en movimiento, todo ello gracias al algoritmo de detección humana mediante IA. Una cámara que, cuando los reconoce, es capaz de seguirlos automáticamente, para tener vídeos donde se siguen sus movimientos por el hogar.

Además, gracias al motor de 360 grados, puede grabar en cualquier dirección, y también variar el punto de vista verticalmente de 107 grados, no solo horizontalmente. Con ella podemos hacer llamadas bidireccionales, donde podemos hablar con otras personas en tiempo real. Para ello cuenta con un altavoz de gran diámetro que permite disfrutar de un sonido claro y nítido mientras conversamos con alguien. Esta cámara incluso es capaz de grabar vídeos nocturnos a todo color, y también mediante el uso de infrarrojos.

Una cámara que se puede controlar mediante comandos de voz, gracias a su compatibilidad con el asistente de Google o con Alexa de Amazon. También podemos controlarla desde nuestro smartphone gracias a la app Xiaomi Home, y desde ella visualizar todos los vídeos grabados. Se puede instalar tanto sobre una mesa, como en el techo, gracias a su diseño versátil. Una cámara que debería estrenarse en España en los próximos días o semanas.