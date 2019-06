Cómo usar el asistente Alexa en el Apple Watch

Los asistentes de voz se han convertido en unos fieles compañeros del día a día. Con ellos parece que adoptamos súper poderes y podemos conocer cosas que en otro momento nos hubiera llevado muchos minutos u horas conocer. Uno de los más populares es Alexa, de Amazon. El Apple Watch es el wearable más popular del mundo, y como sabéis, cuenta con Siri como asistente de voz integrado. Con la creciente popularidad de Alexa, que está presente y es compatible con muchos más productos que Siri, quizás te interese instalar en tu Apple Watch este asistente de voz. Vamos a conocer cómo podemos hacerlo.

Así puedes usar Alexa en tu Apple Watch

A priori Apple no da ningún soporte para Alexa, algo lógico, si tenemos en cuenta que Siri y Homekit son la competencia de Alexa cuando hablamos de asistentes de voz y de sistemas de Internet de las Cosas. Pero los dispositivos compatibles con Alexa son infinitamente superiores a los que pueden funcionar con Apple Homekit, de ahí que sea más que interesante poder contar con Alexa en el Apple Watch. Pues bien, hay una app llamada Voice in Can para el reloj de Apple que nos permite contar con el asistente de Amazon.

Tan solo hay que instalarlo para que como se puede ver en el vídeo, utilicemos Alexa de la misma manera que podríamos utilizar Siri. Eso sí, no esperéis una interfaz muy cuidada, como si hubiera sido creada por la propia Amazon, pero desde luego es una manera bastante interesante de poder contar con este popular asistente en el reloj de Apple. Eso sí, parece que el único gran pero que podemos encontrar en ella es que el asistente de momento parece estar disponible solo en inglés, por lo que tampoco te vendrá mal para practicar esta lengua, tanto en la pronunciación como en la comprensión de esta.

El desarrollador garantiza que con esta versión de Alexa podemos controlar nuestros dispositivos conectados en casa desde la muñeca, de la misma manera cuando se lo decimos al altavoz inteligente o a la propia app de Amazon Alexa que se puede disfrutar habitualmente en los dispositivos de Apple. De esta forma es más sencillo que nunca poder acceder a todo el universo de Alexa y el hogar conectado desde la muñeca con el Apple Watch. Además es una app que no necesita del iPhone o el iPad para funcionar, sino que es completamente independiente.

Como se puede ver en el vídeo, el funcionamiento es bastante fluido, escuchando y entendiendo a la perfección todo lo que tenemos que decirle en cada momento. La verdad que se podría mejorar el aspecto del texto en la respuesta, e incluso el icono de la app que es horrible, algo en lo que coinciden algunos usuarios. En cualquier caso es una app perfecta para poder disfrutar de Alexa en el Apple Watch, a pesar de que está en inglés de momento, pero algo es algo evidentemente.