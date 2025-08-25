La nueva tableta Huawei MatePad 11.5 ya se puede comprar en España

La firma asiática acaba de lanzar en España una de sus potenciales tabletas superventas. Y es que esta época es propicia para estos dispositivos. Porque en apenas dos lunes comienzan las clases en toda España, y quien más y quien menos, también regresa al trabajo, por lo que una tableta siempre parece una compra adecuada para sobrellevar estos días de regreso y de alguna manera también de nuevo puto de partida en muchos casos. Esta nueva tableta de Huawei será la primera de varias que llegarán en los próximos días, sobre todo con el IFA celebrándose en Berlín.

Precio y disponibilidad

La nueva tableta de Huawei se ubica en la gama media más pura, con un precio realmente ajustado, pero que no significa que haya que renunciar a nada importante, porque esta tableta tiene de todo. Ahora se puede comprar en España desde 349 euros. Esta variante cuenta con una memoria RAM de 8 GB, así como 256 GB de almacenamiento interno. Se pone a la venta en nuestro país en dos colores, gris y violeta.

Huawei MatePad 11.5 S | Huawei

Ficha técnica de la nueva Huawei MatePad 11.5

La pantalla de esta tableta es uno de sus máximos atractivos, más allá de lo evidente, que es lo más visible que nos ofrece este dispositivo. Tiene un tamaño de 11,5 pulgadas, con una resolución de 2456x1600 píxeles, lo que es elevado, aunque en estas dimensiones siempre queda algo justa. El panel es LCD IPS, y presume de una tasa de refresco de 120 Hz, además es variable, pudiendo adaptarse a 60 Hz, 90 Hz o 120 Hz.

La nueva tableta Huawei MatePad 11.5 de 2025 | Huawei

El procesador con el que llega esta tableta es de la casa, se trata de un Kirin T82B de ocho núcleos, y como hemos visto, viene acompañado de 8GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. A nivel de cámara, nos ofrece un sensor de 13 megapíxeles, mientras que el sensor frontal para hacer selfies, tiene una resolución de 8 megapíxeles, lo que es correcto sin más para una tableta como esta.

La batería es bastante grande, con una capacidad de 10100 mAh. La conectividad nos ofrece Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.2 o USB tipo C.

La pantalla Papermatte, la estrella

Aunque ya hemos pasado por los datos técnicos de la pantalla, hay que destacarla en un apartado diferente, porque es sin duda el gran atractivo de esta, y razón por la que para muchos puede ser útil. Y es que esta pantalla, gracias a la tecnología Papermatte, elimina casi al completo los reflejos, en un 60%, mientras que neutraliza hasta un 99% de la interferencia de la luz en nuestra experiencia.

Por tanto, en lugares con luz intensa, la visualización de la pantalla se vuelve un completo placer, ya que gracias a esta tecnología podemos apreciar detalles que normalmente no es posible captar. Para ello cuenta con la Certificación de Rendimiento Premium 2.0 con Baja Fatiga Visual SGS, así como Certificación Sin Parpadeos y de Luz Azul Baja y Certificación de Polarización Circular de TÜV Rheinland.